Зам.-министър Лазарова: Добивната индустрия движи растежа и иновациите

Добивната индустрия формира около 5% от БВП и е с дял от 12% в износа на страната

Минерално-суровинният сектор е основен доставчик за редица стратегически отрасли – енергетика, металургия, машиностроене, химическа промишленост. Той е и сред водещите експортно-ориентирани сектори с дял от 12% в износа на страната. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, която участва в Националното честване на Деня на миньора – ключово събитие за българската добивна индустрия.

Зам.-министър Лазарова подчерта важната роля на сектора за икономиката на страната, като изтъкна, че добивната индустрия формира около 5% от БВП и осигурява заетост на над 20 000 души.

Тя изрази благодарност към Българската минно-геоложка камара за доброто сътрудничество и отбеляза, че Министерството на икономиката и индустрията ще продължи да работи за създаването на стабилна и предвидима регулаторна среда, която да подпомага конкурентоспособността и устойчивото развитие на сектора.

Заместник-министърът акцентира и върху предстоящото разработване на Национална индустриална стратегия с хоризонт 2025–2030 г., в която ще бъдат заложени приоритети като технологична трансформация, цифровизация, ресурсна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък. Тя подчерта, че стратегията е в пълно съответствие със Зелената сделка на ЕС и ще създаде нови възможности за инвестиции и развитие на иновативни проекти в индустрията.

„Чрез съвместни усилия можем да утвърдим България като лидер в устойчивото добивно производство на европейско ниво", заяви Лазарова.

В рамките на официалната програма тя връчи наградата за иновации в добивната индустрия – отличие, което всяка година се присъжда за най-значимия иновативен проект, реализиран от българско добивно предприятие. Тази година наградата бе присъдена на „Каолин" ЕАД за проекта „Иновативен подход за преработка на кварцови пясъци".

Събитието събра представители на бизнеса, институциите и академичните среди и отдаде заслужено признание на миньорите и всички, заети в минерално-суровинния сектор.