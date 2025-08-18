ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Toyota Prius на етанол и ток сваля вредните емисии с 90 процента

Георги Луканов

Toyota Prius на етанол и ток сваля вредните емисии с 90 процента. Снимка: Toyota

Бразилското дъщерно дружество на Toyota представи прототип на plug-in хибрида Prius във вариант, наречен flex, на търговския панаир Fenasucro & Agrocana в Бразилия. Това е возило, което използва новаторска технология за изгаряне на бензин или етанол, с възможност за конвенционално зареждане на батерията от контакт.

Според компанията, plug-in хибридният flex на Prius, когато се използва с етанол и се зарежда с електричество, може да намали емисиите на CO2 в атмосферата с до 90%.

На своя изложбен щанд Toyota предлага на посетителите възможността да научат повече за напредъка на тази технология, а като демонстрация на възможностите предлагат и кафе, сервирано директно от еспресо машина, която използва електричество от изложения Prius.

В основната си версия, plug-in хибридният модел комбинира 2,0-литров четирицилиндров бензинов двигател с електрически мотор, което дава обща мощност от 223 к.с. Вградената литиево-йонна батерия осигурява до 70 километра пробег само на електричество.

