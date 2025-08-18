Делян Пеевски поиска властта да обяви война на “лесните пари” (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на “ДПС - Ново начало” настоява за законови промени, които “незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити”

Асоциация на легитимните компании в бранша отдавна настоява за такива

Хората трябва да бъдат пазени от капана “лесни пари”. Това поиска от институциите лидерът на “ДПС - Ново начало” Делян Пеевски, съобщи пресцентърът на движението.

Пеевски настоява за законови промени още през септември, които да позволят на институциите “незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити”. Според него трябвало да има строг контрол върху лихвените проценти, както и

да се създаде фонд за компенсация на пострадалите

Настоява още за дигитална платформа на кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити.

Пеевски се аргументира с медийни публикации, от които ставало ясно, че няма решение на проблем, засягащ много хора. Те не могат да обслужват кредити или са натрупали задължения, които ги поставят под риск да загубят единствено си жилище или доход под екзистенциалния минимум.

Лидерът на “ДПС - Ново начало” призовава финансовото министерство, БНБ, КЗП и ДАНС да актуализират процедурите и контрола върху небанковите кредитни институции и да дадат спешни предложения за законови промени.

Проверки на Комисията за защита на потребителите (КЗП) са установили, че най-честите нарушения от фирми за бързи кредити са

огромните неустойки и възнагражденията за гаранти

Само съдът може да развали договорите, но много често не се стига до него поради финансови причини.

“В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на компаниите” категоричен е Пеевски.

В момента над 200 работещи фирми за бързи кредити у нас са задължени само да имат регистрация в БНБ. Липсва обаче механизъм за отписване от регистъра дори при системни нарушения, доказани от съд.

Сходни искания отправиха пред “24 часа” наскоро и от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). В нея членуват компании, които стриктно спазват закона. По време на дискусия на същата тема те предложиха за кредитите, които са бързи, краткосрочни и с малка стойност, да се въведе режим на таван на оскъпяването, различен от този, базиран на ГПР. За тези кредити се предлага

таванът да бъде свързан с главницата,

което е по-подходящо. За останалите кредити ще се запазят текущите регулации с таван на ГПР.

Те настояват и за повишаване на капиталовите изисквания към участниците в сектора. Въз основа на анализа на текущите условия АОНК предлага повишаване на минималния капитал на небанковите кредитни компании от 1 млн. лв. на 3 млн. лв.

От асоциацията тогава се ангажираха да организират образователни и информационни кампании, които да информират хората за рисковете и ползите от бързите кредити.

“Ние сме ангажирани с повишаване на стабилността на сектора и защитата на потребителите чрез прозрачно и отговорно кредитиране. Подкрепяме въвеждането на тези мерки, които ще осигурят стабилност, конкуренция и защита на интересите на потребителите в България”, заяви тогава председателят на асоциацията Николай Цветанов.