Изкуственият интелект вече изкарва десетки милиарди от джобовете ни (Графика)

Кой печели, кой догонва и как се става лидер в този бизнес

Допреди няколко години не вярвахме, че някой може да отговаря на имейлите ни, да ни съветва в отглеждането на домати или дори да мисли вместо нас. Днес, когато вече сме свикнали с изкуствения интелект, се питаме кой владее пазара. Защото освен ChatGPT има още десетки езикови модели, които се опитват да си “откраднат” минутка от вниманието ни и да печелят повече.

Някогашната научна фантастика вече е бизнес реалност, оценена на милиарди. Въпросът не е кой е най-интелигентен, а кой е най-печеливш.

ChatGPT бе първият широкодостъпен изкуствен интелект, който пречупи хората. И все още е лидерът, който определя пазара. Създаден от OpenAI и подкрепен с милиарди долари от Microsoft, името му дори лека-полека се превръща в нарицателно за умните чатботове. Нещо като ксерокса на изкуствения интелект.

Към юли 2025 г. ChatGPT държи 82% пазарен дял при потребителските чатботове в целия свят. 80% от трафика към услуги на изкуствен интелект минава именно през него. В България 90% от потребителите използват ChatGPT ежедневно.

Успехът на OpenAI не е случайност. Те играят изключително добре на пазара. Бизнес моделът им е прост и ясен – или базова безплатна версия, или платен абонамент Plus срещу 20 долара месечно.

Големите пари обаче идват от корпоративния свят. Милиони фирми плащат за API (Application Programming Interface) достъп, който могат да вграждат в продукти и вътрешна автоматизация.

ChatGPT реално постави стандартите на работа и на създаване на изкуствени интелекти. Докато други модели търсят аудитория, ChatGPT вече има цяла екосистема. Това, което го прави успешен, не е само интелигентността му, а удобството.

Отговорите са бързи, форматирани, често с източници

Оценката на компанията към началото на месеца надхвърля 300 милиарда долара.

Copilot – изкуственият асистент на работното място. Microsoft Copilot целенасочено атакува най-солидния сегмент - бизнеса. Построен върху GPT4 (в партньорство с OpenAI), Copilot е вграден директно в пакетите на Microsoft и вече променя начина, по който работят милиони служители по света.

Copilot не е отделен сайт или чатбот, а инструмент, който дописва имейли, пише доклади, генерира таблици и обобщава срещи направо в познатите програми. Това го прави изключително удобен и полезен. 5% от общия трафик на българските потребители е насочен към този изкуствен интелект.

Към 2025 г. държи около 5% от пазарния дял, но реалната му тежест идва от API интеграции, корпоративни лицензи и облачни услуги, които носят сериозни приходи. През 2023 г. Microsoft генерира около 30 милиарда долара годишно от своите Copilot AI продукти.

Естествено няма как в толкова голям бизнес играчите да са малко. И досегашният властелин на интернет Google бързо отговори с Gemini – асистент по подразбиране. Това е мощен, мултимодален езиков модел, разработен от DeepMind и вграден директно в екосистемата на Google. Това му осигурява огромна база потребители дори без отделен чатбот. Генерира около 2% трафик от потребителите в България.

Към средата на 2025 г. Gemini държи малко над 2% от пазарния дял в световен мащаб, но е особено силен сред потребителите на Android и Google услуги. Предимствата му включват умения за логическо разсъждение, мултимодалност (работа с текст, изображения, видео, таблици) и дълбока интеграция.

Няма официална оценка на пазара на Gemini, но анализи сочат, че стойността му (включително DeepMind и Google Cloud AI) добавя стотици милиарди към оценката на Alphabet, компанията-майка, която през 2025 г. е над $ 2,5 трлн. И ако някой ден Gemini бъде отделен, той вероятно ще излезе с оценка от десетки до стотици милиарди.

Perplexity – от нишов проект до стабилен и ангажиращ модел. Когато през 2022 г. стартира Perplexity, малцина обърнаха внимание. Създаден от бивши инженери на OpenAI, Meta и Quora, компанията се позиционира не като “по-умен” чатбот, а като по-полезен и по-достоверен. Тя обеща едно нещо, което много други не можеха - да не измисля факти, а да показва източниците си. Това го направи особено популярен сред журналисти, студенти, учени и бизнес потребители, които търсят проверима информация, а не забавен разговор.

През 2025 г. вече има над 15 милиона активни потребители месечно и пазарна оценка от 18 милиарда долара

Perplexity изпреварва Google Gemini по ангажираност и се нарежда на второ място с малко над 10% от целия трафик. В България едва 3% го ползват често, но пазарният му дял в световен мащаб е около 8%.

Meta AI е изкуственият интелект, който достига до най-много потребители. Докато конкурентите се борят за потребители с чатботове, абонаменти и интеграции, Meta AI използва друга тактика, а именно масовата достъпност. Изкуственият интелект е вграден директно в Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook. Така, без да изисква изтегляне, регистрация или дори знание за името му, този изкуствен интелект достига до вече 1 милиард активни потребители месечно - най-много сред всички езикови модели в света.

Meta не продава директен достъп до модела. Вместо това тя предоставя отворена версия на Llama 3, която може да бъде използвана от разработчици, изследователи и бизнеси за създаване на собствени решения.

Макар и пазарният дял на Meta AI да е незначителен, потенциалът му се измерва не с абонаменти, а с влияние, обхват и данни.

Claude AI от своя страна е изборът на професионалистите, а не на масата от потребители. Създаден от американския стартъп Anthropic, Claude AI е един от най-високо оценените модели в света на изкуствения интелект, особено в среди, които търсят етично и прозрачно взаимодействие. Не е учудващо, че и тази компания е основана от бивши служители на OpenAI. Получава сериозна подкрепа от Amazon, Google и Salesforce с общи инвестиции, надхвърлящи 4 милиарда долара.

Claude се използва основно от корпоративни клиенти, медии и професионалисти, които търсят надеждни отговори.

Пазарният му дял е малко под 1%, а глобалното му присъствие е все още ограничено, особено извън англоезичните пазари. В България почти не се използва, най-вече поради ограничен свободен достъп.

DeepSeek - китайското чудо, което изчислява безупречно. И докато западните гиганти се надпреварват кой повече може и знае, Китай залага на прагматичната мощ на изчисленията. DeepSeek е проект на технологичния конгломерат DeepSeek-VL и бързо се превърна в един от най-впечатляващите отворени езикови модели. Последната версия, DeepSeek-V2, е изградена върху над 2 трилиона токена, с фокус върху логическо мислене, математически задачи и инженерни решения.

Използва се основно в академични среди, инженерен софтуер и от разработчици в Китай, но

отвореният му код и нарастващата популярност го правят все по-интересен и за Запада

Засега пазарният му дял в глобален мащаб е малко над 1%, но експертите гледат на DeepSeek като на стратегически проект на Китай, който ще се развива още. В България почти не се използва, но в техническите среди започва да се споменава като източник на качествени изчислителни отговори.

Който владее вниманието, владее и пазара. Изкуственият интелект е бизнес. Битката за надмощие се води в браузърите, имейлите и дори в домовете на всеки потребител. Един модел печели с удобство, друг с достъпност, а трети с достоверност. Засега ChatGPT води убедително, но светът на ИИ се развива толкова бързо, че утрешният победител може да е друг. Пазарът не прощава. В свят, в който всеки отговор носи пари, печели този, който е там първи и задържа вниманието ни.

Капитализацията на Google е 2,3 трилиона. Снимка: СНИМКА : Pixabay

Perplexity посяга към Google Chrome за 35 млрд. долара

Технологичният свят се събуди с новината, че младият стартъп за изкуствен интелект Perplexity, оценяван на около 18 милиарда долара, официално е предложил да купи браузъра Google Chrome за почти 35 милиарда долара. Сделката надхвърля в пъти пазарната оценка на самия стартъп, но целта е достъп до милиардите потребители на Chrome, които днес са стратегическият трофей в глобалната надпревара за доминация на ИИ в търсенето.

Ходът идва в момент, когато Google е подложен на засилен натиск от антимонополни разследвания в САЩ и ЕС, а темата за евентуално преструктуриране на бизнеса на компанията периодично излиза на дневен ред. През април Министерството на правосъдието на САЩ спечели историческо дело срещу Google, след като съдът постанови, че компанията незаконно е монополизирала пазара на онлайн рекламни технологии.

Макар подобна сделка да изглежда почти невъзможна, тя предизвика вълна от реакции. Chrome е не просто браузър, а основният портал на милиарди хора към интернет. С други думи, битката вече не е само за технологиите, а за това кой ще контролира вниманието и навиците ни.

Това не е първият път, когато името на Perplexity се появява с подобна сензационна оферта. По-рано тази година компанията обяви, че е готова да купи американската версия на TikTok, чиято съдба в САЩ е поставена на карта, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска продажба или пълна забрана от септември.

Perplexity е основан през 2022 г. и за кратко време се превърна в едно от най- коментираните имена в Силициевата долина. Развива търсачка и браузър, задвижвани от генеративен ИИ, с амбицията да предложи алтернатива на търсачките на Google и Bing. Нейният продукт се нарича Comet и е насочен към по-бързи отговори и персонализирани резултати.

Стартъпът има впечатляващо родословие, което обяснява защо името му бързо набира тежест. Основателят Аравинд Сриневас е бивш изследовател в OpenAI и Google DeepMind – две от най-влиятелните лаборатории за изкуствен интелект в света. Към него се присъединяват инвеститори от най-висока лига: Джеф Безос, основателят на Amazon, както и Nvidia – компанията, чиито графични процесори са се превърнали в двигател на глобалната ИИ революция. Комбинацията от експертиза и капитал прави Perplexity сериозен претендент в тази битка.

Новината за покупката идва на символична дата. На 19 август Google празнува американско пълнолетие на Уолстрийт – 21 години от деня, когато направи своето първично публично предлагане и бе оценен на 23 милиарда долара. Това са около 19,6 милиона акции на цена от 85 долара за акция.

Днес капитализацията на Google е над 2,3 трилиона. Мащаб, който трудно може да се сравни. За две десетилетия компанията измина пътя от скромен гаражен проект до глобален символ на интернет. И точно на този рожден ден на борсата друг амбициозен стартъп дръзва да напомни, че новите претенденти никога не спят.

Google Chrome доминира на световния пазар. През лятото на 2025 г. неговият дял надхвърля 67 %, докато Safari остава втори с малко над 16 %, а Edge, Firefox и останалите браузъри делят остатъка от пазара. Това означава, че Chrome е дигиталната врата към интернет за повече от две трети от потребителите по света. Контролът над браузъра е ключ към доминация в търсенето по подразбиране, рекламните приходи и масивите от потребителски данни. Именно тези активи са валута номер едно в дигиталната икономика.

Мнозина експерти смятат, че офертата на Perplexity е по-скоро символична, отколкото реален бизнес план. Google няма стимул да се разделя с Chrome, който е ключов за екосистемата му, а и сумата, макар огромна, е далеч под стратегическата стойност на браузъра. Самият факт, че подобна оферта става възможна, показва колко динамично се променя технологичният пейзаж.