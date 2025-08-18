Миньорите не търсят специално отношение, а ясно бъдеще за добива на полезни изкопаеми (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това става с последователна политика, заявиха от бранша, който дава 5% от БВП на страната

Министърът на енергетиката Жечо Станков пое ангажимент помощите за скъпия ток да продължат

Над 120 000 души измолват на 18 август закрилата на св. Иван Рилски. На този ден минно-добивната индустрия почита българския светец, който е неин покровител. Денят започна както всяка година с молебен в храма “Св. Неделя”, на който дойде и министърът на енергетиката Жечо Станков.

С над 315 активни предприятия и приблизително 120 000 заети пряко и косвено през 2024 г. секторът се нарежда сред най-значимите работодатели в страната.

Активни са и 524 концесии за добив на подземни богатства, разпределени между метални и неметални, твърди горива, нефт, природен газ, минни отпадъци. Към 2024 г. общото количество добити полезни изкопаеми възлиза на 115 млн. тона, като се отчита спад от 4% спрямо предходната година.

Приходите са се увеличили до 4,1 млрд. лв., или с 4 на сто, в сравнение с миналата година.

С други думи, с по-малко добити суровини са изкарани повече пари

Но браншът вижда в това ясен сигнал за нуждата от оценка на всички фактори, които влияят върху растежа на индустрията, за да се гарантира устойчиво развитие и стабилност в дългосрочен план. И това беше изречено пред пълна зала с мениджъри, минни експерти, геолози, вицепремиер и министри.

С миньорите на празника им бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, енергийният министър Жечо Станков и заместникът му Красимир Ненов, в чиито ресори са добивната индустрия и подземните богатства. В залата бяха и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, зам.-министрите на икономиката и на околната среда и водите - Невена Лазарова и Атанас Костадинов, както и синдикатите.

Индустрията, която дава 5% от брутния вътрешен продукт на страната, поиска от държавата предвидимост, устойчивост и ясни планове за бъдещето на добива.

Минният отрасъл трябва да бъде ценен, разбиран и подкрепян, защото без него няма стабилна икономика и модерна индустрия, заяви Драгомир Драганов, председател на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара.

Днешният празник е посветен на хората, които изграждат един от стратегическите сектори на икономиката”, отбеляза Драганов. Пряко заетите в сектора са над 18 хил., а с ангажираните с тези фирми хора, които изкарват хляба си с услуги за индустрията, броят им надминава 120 хил.

Компаниите в сектора не търсят специално отношение, а разчитат на последователни политики, които

да им позволят да планират

дългосрочно

Бъдещето на индустрията зависи от наличните ресурси и от средата, в която се развива секторът, посочи Драганов.

Министърът на енергетиката Жечо Станков припомни на миньорите, че по времето, когато беше техен ресорен зам.-министър през 2015 г., е изработена стратегията за развитие на минния отрасъл с хоризонт 2050 г. И че държавата винаги е била до бранша в трудни времена.

Половин милиард лева беше помощта на държавата при започването на войната в Украйна, когато токът беше скъп, припомни Станков и допълни, че поема ясен ангажимент тези помощи да продължат.

Министърът заяви, че има ясна директива на ЕС и България ще е първата държава, която да я приложи. Тя позволява да бъде финансирана близо половината от пазарната цена на електроенергията. Обмисляме въвеждането на тригодишен предвидим хоризонт за помощите за електроенергия, така че да гарантираме конкурентоспособността, инвестициите и запазването на работните места, подчерта Станков.

Той е впечатлен от намалението с 20% на нещастните случаи в тази тежка индустрия. Станков благодари на бранша и за приноса към хазната, имайки предвид явно еднократния налог, с който беше натоварен бизнесът. Заяви, че без добива на мед, злато, цинк, олово трансформацията в енергетиката към зелено производство на електроенергия няма как да се случи.

Тези 120 00 души, пряко и непряко заети в добивната индустрия, помагат за всички инвестиции в енергетиката, отбеляза още енергийният министър.

Социалният министър Борислав Гуцанов коментира: Не знам дали има по-мъжка професия и заради това в нашето министерство винаги се оценяват хората, които са под земята, под вода и в небето.

Трябва да се замислим сериозно за бъдещето на тази професия, каза още той и припомни, че голяма част от войните днес са заради редките метали, суровини, минерали и енергийните ресурси.

Зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова подчерта, че въпреки трудностите секторът е запазил ролята си на важен двигател на икономиката.

Почетният председател на камарата проф. Николай Вълканов заяви, че сега

разработваните находища са с

хоризонт 2040 г.

и това се отнася както за България, така и за Европа. Заедно с държавата трябва да гледаме в посока на разработване на нови, смята той. Вълканов припомни, че през 1990 г. страната ни е била на трето място по добив на уран и при новите технологии находищата отново могат да бъдат разработени, както и тези за манган.

Впечатляващо беше твърдението му, че по поречието на Дунав на сушата има цяло море от подземни питейни води, които могат да се добиват и да се приключи с безводието, но затова трябвало проактивна политика на държавата.

В края на тържественото заседание на Българската минно-геоложка камара бяха връчени и годишните награди.



Наградените в Деня на

покровителя св. Иван Рилски

Наградата за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия през 2024 г. отиде при “Горубсо Мадан” - за ръст на добива с 13,8% през 2024 г. спрямо 2023 г.

Наградата за иновации взе “Каолин” за проект “Иновативен подход за преработката на кварцови пясъци”.

С приз за безопасност и здраве – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2024 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт, беше отличена “Елаците-Мед”.

Наградата за социално-отговорна кампания заслужи “Минстрой Холдинг” за инициативата им за подкрепа на културата, образованието, спорта и духовността.

Четири компании бяха наградени за грижа за природата - за липса на нарушения и санкции при спазване на екологичните норми през 2024 г., удостоверено с документ от РИОСВ. Това са “Асарел-Медет”, “Дънди Прешъс Металс Крумовград”, “Дънди Прешъс Металс Челопеч”, “Каолин”.

С приз за принос към българската минерално-суровинна индустрия и по повод годишнини бяха отличени “Асарел-Медет” – 60 г., “Елаците-Мед” – 50 г., “Златна Панега Цимент” – 20 г. “Геострой” – 20 г., “Геотрейдинг” – 20 г. “Геопроект” – 20 г.

Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия и във връзка с юбилеи бяха отличени Данчо Тодоров (“Нипроруда”) - 70 г., д-р инж. Ботьо Табаков (“БТ-инженеринг” - 70 г., Георги Вълканов (“Минстрой Холдинг” ) - 50 г., Любен Тотев (почетен член на БМГК) – 70 г., Радомир Чолаков (дългогодишен и активен член на УС на БМГК) – 60 г.

Като най-добри студенти в МГУ “Св. Иван Рилски” бяха отличени:

Михаил Стоянов – специалност “Геология и геоинформатика”, успех мн. добър 5,93 (награда от фондация “Лъчезар Цоцорков”);

Димитър Гинев – специалност “Маркшайдерство и геодезия”, успех мн. добър 5,25 (награда от “Минстрой Холдинг”);

Георги Тулев – специалност “Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето”, успех мн. добър 5,13 (награда от БМГК).