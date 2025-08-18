ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси затвориха търговията смесено преди срещата Тръмп-Зеленски

Европейските борси затвориха смесено Снимка: Пиксабей

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха смесено днешните търговски сесии, като инвеститорите очакват корпоративни резултати и предстоящите срещи във Вашингтон на американския президент Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери за войната в Украйна, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 44,53 пункта или 0,18 на сто до 24 314,77 пункта.

Парижкият CAC 40 загуби 39,4 пункта или 0,5 на сто до 7884,05 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 18,84 пункта или 0,21  на сто до 9157,74 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 0,45 пункта или 0,08 на сто до 554,01 пункта.

