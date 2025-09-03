"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Купуването на нова къща или нов апартамент е сериозна инвестиция. За 2025г. цените на едно ново жилище варират между 400 000 и 600 000 лв. за страната. Предимството е, че можете да се нанесете веднага. Такъв избор, обаче, е свързан с редица компромиси, защото готовият имот рядко отговаря на вашите специфични нужди и стил, а същевременно, особено за апартамент, цената е изкючително висока предвид условията за живот и квадратурата които предлага.

Предоставяме ви важни съвети към всяка основна стъпка, необходима за създаването на нов дом – от избор на парцел до въвеждане в експлоатация.

1. Парцел

Първата и най-важна стъпка е изборът на земя. Не се водете само от цената, уверете се, че:

Поземленият имот е в регулация, без неуредени граници или реституционни претенции;

Има вода или достъп до водоснабдяване и електричество;

Има достъп до електрическата мрежа;

Теренът е достъпен с лек автомобил, без нужда от специализирана техника;

Сте преценили добре денивелацията и видът на почвата, защото те силно влияят върху конструктивната част и бюджета на строежа.

Изложението е южно или източно

Имайте прeдвид, че на лошо място каквото и да построите, мястото пак си остава лошо.

Парцелите с изключително изгодна цена обикновено укриват сериозни проблеми. Преценете не само финансовия, но и времевия ресурс, необходим за отстраняването им. Често работим с клиенти, чийто на пръв поглед привлекателно изглеждащи земи се оказват криещи неизправности, особено по отношение на регулацията, достъпа до комуникации или геологията.

2. Електрозахранване

Един от най-честите капани е липсата на достъп до електроразпределителната мрежа. В България няма законов механизъм за изграждане на къща със 100% автономно захранване, ако няма включване към мрежата. Проекти с фотоволтаици и батерии не се приемат от институциите като достатъчна алтернатива. Разходите за включване могат да достигнат и надхвърлят 100 000 лв.

3. Терен

Терен с наклон и гледка е привлекателен, но води до по-високи разходи за основи, подпорни стени и понякога полувкопани етажи. Строителство върху стръмен терен може лесно да се оскъпи с 30%.

4. Подготовката преди проектиране

След като притежавате подходящия парцел, започнете с административната подготовка:

Извадете виза за проектиране.

Свържете се с лицензиран геодезист за заснемане и маркиране на имота.

Осигурете становища от експлоатационните дружества – ЕРП, ВиК и други.

Обмислете каква къща искате: квадратура, стил, разпределения, етажност и двор.

5. Идеен проект

Изборът на архитект не трябва да се базира единствено на цена. Качественият специалист ще ви спести хиляди левове още в идейната фаза чрез правилно планиране на обема, конструкцията, инсталациите и довършителните работи. Идейният проект трябва:

Да бъде реалистично остойностен;

Да включва строителна система, фасади, дворно оформление, всички нива;

Да бъде съгласуван с вашия бюджет преди да се премине към технически проект.

6. Технически проект и разрешение за строеж

Техническият проект съдържа задължителните части – архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОВК, ПБЗ, ПУСО и други. Процесът включва:

Съгласуване с експлоатационните дружества и институции (ЕРП, ВиК, РИОСВ);

Подаване в общината за разрешение за строеж.

Срок за изработване на индивидуален проект: около 3 месеца. При експресна поръчка – около месец и половина.

7. Организация на строителния процес

След издаване на разрешение за строеж, започва строителство. Стартът е с нулевия цикъл:

Трасиране на терена и установяване на коти;

Изграждане на основи и инсталации.

Монолитен фундамент изисква 1 до 3 месеца.

Земните винтове се навиват за 1 до 3 дена.

Изборът на строителна система определя срока на изпънение, срока на експлоатация, енергоефективността и др.

8. Надзор и въвеждане в експлоатация

С откриването на строителна линия ангажирате надзорна фирма, която следи изпълнението и води документацията до въвеждане в експлоатация. Това включва:

Актове (образец 2, 5, 14, 15, 16).

Кадастър, сертификати, ЕКАТТЕ документи.

9. Реалистичен срок за цялостен строеж

При добро планиране, индивидуалният строеж на къща може да бъде завършен в рамките на 12 до 18 месеца без стрес и напрежение. Това включва:

Проектиране – 5 до 6 месеца.

Строителство – 6 до 12 месеца.

Ако надхвърлите бюджета си още при идейната фаза, реализацията вероятно ще се забави значително или ще спре напълно. Ще спестите стотици хиляди, ако сами построите дома си.

Заключение

Изграждането на къща е процес, изискващ подготовка, време и съвместна работа с професионалисти. Колкото по-добре сте информирани, толкова по-успешен ще е резултатът. Участвайте активно, планирайте реалистично и не очаквайте високо качество на ниска цена – добрите архитекти и строители имат своята стойност и тя си заслужава.

