Вижте какви са правилата за парасейлинг - водната ...

120 хил. млади българи имат дългове заради бързи кредити

Основният проблем е, че много от младите не осъзнават реалната цена на кредита

Над 120 хиляди души на възраст между 18 и 30 години у нас са обект на принудително изпълнение заради непогасени кредити, по данни на съсловната организация.

Все повече млади хора в България се поддават на лесния достъп до бързи кредити, водени от липсата на финансов опит, желанието за моментно удоволствие и влиянието на социалните мрежи, смята частният съдебен изпълнител Станимира Данова. Необходимо е за финансова грамотност да се говори още в училище, категорична е Данова.

Основният проблем е, че много от младите не осъзнават реалната цена на кредита – към главницата се добавят такси, застраховки и разходи, които понякога удвояват сумата, посочи Данова.

Тя даде пример с реален кредит от 1000 лв., чиято крайна стойност може да достигне до над 1600 лв. След неплащане следват съдебни дела, запори на сметки и допълнителни такси за адвокати и съдебни изпълнители, а всичко е за сметка на длъжника, пише БНР.

Добрата новина е, че напоследък се наблюдава тенденция към по-отговорно поведение сред младите. Няма нищо лошо в това да теглиш кредит – важно е да го правиш разумно и информирано, обобщи Станимира Данова и призова за лична отговорност вместо пълна зависимост от държавна регулация.

