Все повече електрически коли "бръмчат"

Модерни джаджи не пипат само мотора, но придават вибрации и в салона

Все повече производители на автомобили работят върху електрически модели, оборудвани със скоростни кутии и устройства, които перфектно симулират поведението и звука на двигател с вътрешно горене.

За някои радостта от шофирането е неразделна част от рева на двигателя, тласъците от смяната на предавките и механичните вибрации. Не че са фундаментално враждебно настроени към електрическите коли, но им липсва нещо.

Докато за повечето шофьори на електромобили този подчертан вкус към добрата стара механика е странен, някои производители го приемат на сериозно и дори са решили да го лансират ако не като маркетингов аргумент, то поне в опция, която вероятно ще привлече последните останали съпротивляващи се към електрическите коли.

Не става въпрос само за проектиране и излъчване на подобрена звукова вълна в съответствие със стандарта AVAS, която предупреждава пешеходците, че идва кола. Дори това да означава наемане на услугите на велик композитор, както направиха BMW с Ханс Цимер или Renault - с Жан-Мишел Жар,

говорим за пълно пресъздаване на звуковата и вибрационна атмосфера

на бензинов автомобил.

Hyundai се престраши първи с Ioniq 5 N с “истинска” фалшива скоростна кутия и обороти, намалени от ограничителя, всичко това придружено от синтетичен звук на състезателен двигател. Комбинация, която съблазни и пленява всички, които са изпробвали спортния модел, без изключение, включително и тези, които първоначално бяха скептични.

Този успех на корейците е дал идеи на други производители, чиито дизайнерски офиси работят усилено, за да пресъздадат, поне частично и по възможно най-естествения начин, това, което представлява вкусът на класическия автомобил с бензинов или дизелов мотор.

Като първи братовчед на Ioniq 5 N изглежда естествено Kia EV6 GT, ултраспортната версия на внушителния корейски седан, да наследи “бензиновите” вибрации. Колата има скоростната кутия N-eShift, придружена от известния звук на двигателя, без да се възползва от всички други специфики, като например режима Drift на Ioniq 5 N. Очаква се наскоро представената нова гама EV4 на Kia също да наследи този тип система.

Както знаем,

японските производители малко закъсняват с електрификацията

Но те също така крият няколко трика в ръкава си, като например Lexus, който наскоро представи нова спортна версия на своя RZ 550, включваща наред с други нови функции виртуална 8-степенна скоростна кутия, която може да се активира с помощта на перата на волана. Фалшивият звук на двигателя, донякъде напомнящ на легендарния Lexus LFA, също е налице. За да се подчертае същността, в менюто е включена и система с прекъсвач и индикатор за смяна на предавката. Добавете към това и волан в стил Формула 1.

Lexus RZ разполага с виртуална 8-степенна скоростна кутия.

Италианците от Abarth са се постарали да опростят нещата и са стигнали директно до същината: звука на двигателя на 60-тe. Тук няма фалшива скоростна кутия, а само звука на италиански автомобил с компресор, който се форсира и се гърчи, когато вдигнете педала на газта.

Усещането със сигурност няма да е същото, но е достатъчно, за да се забавлявате в тунели.

Dodge Charger Daytona е V8 двигател или нищо. Така че, за да привлечете този тип клиенти в електричеството, трябва да се постараете максимално. Dodge се е заел с проблема директно с нов и доста интересен подход от технологична гледна точка. Технологията Fratzonic Chambered Exhaust оборудва новия електрически Charger Daytona с изкуствен звук, напомнящ за термичен V8 двигател. Системата има за цел да запази емблематичната звукова идентичност на мускулестите автомобили Dodge дори при липса на двигател с вътрешно горене. Но за разлика от обикновените високоговорители, възпроизвеждащи запис, системата Fratzonic

се състои от “виртуален ауспух”, съставен от акустични камери и преобразуватели (високоговорители и пасивни радиатори),

които генерират механичен шум и вибрации, симулиращи доста убедително форсирането и бученето на V8 мотор. В Dodge също така разбират, че звукът не е всичко. Вибрациите се предават в купето, така че водачът физически усеща “рева” на двигателя, подсилвайки сензорната илюзия.

Dodge Charger Daytona е първият електрически muscle car.

Този метод на смесване на електроника, механика и акустика е подобен на този на Porsche с техния Electric Sport Sound, монтиран на Taycan, но по много по-дискретен начин.