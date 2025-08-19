Тайните послания на автомобилните емблеми

Логото на Hyundai не е просто Н, а ръкостискане на двама души

Има много емблеми, които имат очевидна логика, като например съкращение за нещо, но има и такива със скрито значение.

Логата на автомобилните марки рядко получават голямо значение в днешно време, освен при ребрандиране или визуално адаптиране към цялостния редизайн на конкретен модел. Но чудили ли сте се някога какво всъщност ни казват емблемите? Имат ли някакво тайно значение?

Има различни интересни истории, а някои лога дори носят значения от римската митология. Когато видим определено лого, повечето хора веднага разпознат коя марка автомобил е. В някои има очевидна логика, например, където марката е съкращение. Като BMW, зад чиито букви всъщност се крие Bayerische Motoren Werke, защото BMW е баварска компания със седалище в Мюнхен.

Но има и други, които нямат такава логика. Какво общо има Audi с четирите кръга? Или Mercedes и звездата? И тези лога не са случайни.

Четирите пръстена на компанията от Инголщат символизират обединението на 4 марки (Audi, DKW, Horch и Wanderer) в Auto Union през 1932 г. Audi пък означава “слушай” на латински.

Преплетените кръгове на Audi са символ на обединението на 4 марки.

Звездата на производителя от Щутгарт пък символизира господството на море, земя и въздух (първоначално марката произвежда двигатели за кораби, автомобили и самолети). Логото е създадено през 1909 г. и е вдъхновено от пощенска картичка, на която основателят Пол Даймлер е припознал звездата като символ на успеха на марката.

Световноизвестният жребец на Ferrari символизира мощ, скорост и благородство.

Вдъхновено е от емблемата на италианския военен ас Франческо Барака

по време на Първата световна война. Енцо Ферари е получил разрешение от майката на Барака да използва символа за своите автомобили.

Бикът на вечния съперник Lamborghini означава сила, агресия и упоритост.

Феручо Ламборгини е избрал бика, защото е бил запален по коридата. Повечето модели на марката са кръстени на известни бикове (Murcielago, Aventador, Gallardo).

Световноизвестната статуетка, забучена на предния капак на всеки Rolls-Royce - Spirit of Ecstasy, е символ на елегантност, лукс и свобода. Фигурката на жена с разперени ръце е вдъхновена от тайната любовна афера на лорд Монтегю и неговата секретарка. Оригиналната статуетка е проектирана през 1911 г. и е известна още като Emily.

Прочутата статуетка на Rolls-Royce - Spirit of Ecstasy, се прибира автоматично при загасен двигател.

Почти всеки фен на колите разпознава и логото на Chevrolet - златен кръст в сребърна рамка, но истинският му произход остава забулен в мистерия след изчезването на създателя му - Уилям Дюрант. Има няколко теории за произхода на логото на Chevrolet. Най-разпространената е, че е вдъхновено от тапета в хотел в Париж, където Дюрант е отседнал през 1908 г.

Емблемата на Mazda представлява обичайната начална буква, но написана със стилизиран шрифт с централна форма, която внушава крила, символизиращи свобода, скорост и изкачване за постигане на по-високи цели. Ахура Мазда, от персийски произход, е върховното божество на зороастризма

и представлява хармония, мъдрост и доброта

Емблемата на Toyota се състои от три кръгли овала, които образуват буквата Т. Съвпада с фамилното име на създателя на марката (Киичиро Тойода). Логото на японската марка не е измислено за една нощ, а е разработено в продължение на пет години. Окончателно е завършено през октомври 1989 г., за да отбележи 50-годишнината на Toyota. Припокриването на два вертикални овала във външния овал символизира Т-то за Toyota, както и волана, представляващ самото превозно средство. Външният овал символизира света, който обгръща Toyota.

Какво представлява логото на Skoda? През цялата си история Skoda е преминала през седем различни дизайна, за да идентифицира своите автомобили.

Първата патриотична емблема на “Славия” (оригиналната фабрика за велосипеди от 1895 г.) се състои от колело, украсено с листа, представляващи различни славянски народи. Много различно от сегашния дизайн с крилата стрела, която според създателите пречиства миналото и преоткрива марката за бъдещето.

А Volvo? Когато първият модел OV4 напуска фабриката, той вече има лого на решетката си, което шведските автомобили и до днес носят. Произходът му

идва от римската митология

и символизира Марс с кръг и стрела.

Интересно е и логото на корейския Hyundai, което на пръв поглед ясно показва буквата H. Първоначално обаче това са били двама души, които си стискат ръцете (марката и клиент), което се отнася до Чунг Джу-Юнг, основател на Hyundai, който през 1998 г. превозва 1001 крави през демилитаризираната зона като подарък за гладуващите хора в Северна Корея. През целия си живот той е бил съпътстван от чувство за братство, така че логото е символ на неговия характер. Така че мнението на мнозина, че Honda и Hyundai имат почти еднакви букви H, не е валидно тук, защото H в Hyundai не е просто буква.