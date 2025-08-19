ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какви са правилата за парасейлинг - водната ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21135086 www.24chasa.bg

Цената на петрола на ОПЕК леко намаля до 68 долара за барел

756
Петролът на ОПЕК намаля до 68 долара за барел

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера намаля до 68,21 долара за барел, информира днес петролният картел на сайта си.

В петък един барел се продаваше за 68,64 долара, пише БТА.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Петролът на ОПЕК намаля до 68 долара за барел

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини