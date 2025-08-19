Уолстрийт започна разнопосочно

Разнопосочно започна сесията на Уолстрийт днес, като предпазливостта доминира настроението на пазара преди ключовата конференция на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ в Джаксън Хоул, Уайоминг, предаде Ройтерс. Уолстрийт очаква ръководителят на УФР Джером Пауъл да даде индикации за това какво ще се случи на оставащите заседания на централната банка през тази година. Представители на централните банки от цял свят ще се съберат на симпозиума, който ще се проведе от 21 до 23 август, пише БТА.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 40,5 пункта или 0,09 на сто при отварянето до 44 952,36 пункта, подпомогнат от поскъпването на акциите на търговската верига "Хоум Депо" (Home Depot), която обяви, че запазва годишните си прогнози макар резултатите й за второто тримесечие да са под очакванията на пазара.

По-широкият S&P 500 спадна с 2,9 пункта или 0,05 на сто до 6446,24 пункта, докато индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite отстъпи 22,3 пункта или 0,10 на сто до 21 607,452 пункта.