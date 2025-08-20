Правилният избор на бикини често е не лесно изкуство, което ни се иска да владеем по-добре. Но няма място за отчаяние. Днес специалистите на Astratex ни превеждат през различните типове бикини и ни дават съвети как да изберем правилната кройка.

1. Класически бикини

Започваме с най-популярният тип бикини – класическите. Те са любими на много жени, тъй като предоставят максимален комфорт за ежедневието, а кройката им покрива почти цялото дупе. Този тип бикини включва две пришити части без централен шев отзад. Класическите безшевни бикини с лепени кантове са идеални за под прилепнали дрехи и няма да се отличават под тях.

2. Прашки

Прашките също са едни от най-известните типове бикини на пазара. По правило задната им част е съставена от малък триъгълник, който е свързан с предната част чрез тънки текстилни ленти или ластик, при това както отстрани, така и в долната част. При стринг варианта задната страна се състои само от ластична лента. Прашките напълно откриват задните части. Те са идеални за лятото и горещините, когато искаме бельото да остане напълно невидимо под дрехите. Този тип бельо е и перфектен избор за романтичните вечери с партньора.

3. Бразилски бикини

Ако не харесвате прашките, а класическите бикини са леко скучни за вас, то бразилските бикини ще ви свършат чудесна работа! Те откриват само долната половина на задните части, оформяйки ги апетитно. Кройката им е с вертикален шев по средата на гърба, а предната част е с кройка на класически бикини. „Бразилките“ дават комфорт, пасват на всеки сезон и са подходящи за целодневно носене.

4. Френски бикини

Френските бикини са подобни на класическите, но с леки разлики. Какви са те? Бикините с френска кройка са по-широки около ханша и имат не изрязани, по-къси, прави крачоли. Кройката им може да се сравни с тази на шорти с много къси крачоли. Задната страна от две части красиво обгръща дупето. Някои модели френски бикини покриват цялото дупе, а други само горната му част.

5. Боксерки

Както може би се досетихте, тази кройка бикини е вдъхновена от мъжкия гардероб. Благодарение на удобната си кройка, която не се впива в слабините, боксерките бързо набраха популярност сред дамите. Те изцяло покриват интимната зона и задните части, и имат къси крачоли, които дават усещане за сигурност. Те са любими за излежаване вкъщи и за спане, но са много подходящи за под къси поли и рокли, особено при ветровито време.

6. С висока талия

Благодарение на тенденцията на панталони и поли с висока талия, по-дълбоките бикини също бързо станаха модерни. Те нежно обгръщат торса и така могат да прикрият несъвършенствата. На пазара има разнообразие от бикини с висока талия, които могат да бъдат с класическо дъно, бразилско такова, дори и тип прашки. Бикините с висока талия са идеални за дамите с по-пищни форми, които предпочитат комфорта и сигурността.

7. Стягащи бикини

Мит е, че стягащото бельо е само за жените с пищни форми. Оформящите модели се произвеждат във всякакви размери и са отлични помощници, които изглаждат проблемните зони като коремчето, ханша и бедрата. Идеални са за под прилепнали панталони, поли или рокли, не винаги заради стягащият си ефект, а по-скоро заради изглаждащите си свойства, които могат да прикрият гънките на обикновеното бельо.

8. Менструални бикини

Истината е, че този тип бельо тепърва навлиза в полезрението на жените. Защо менструалните бикини са толкова страхотни? Те са изключително надежден заместител на превръзките и тампоните. Изглеждат точно като обикновени бикини и са почти толкова тънки, колкото класическите бикини. Ушити са от специални материи, които предпазват от протичане, предотвратяват появата на неприятни миризми и размножаването на бактерии. Ако не желаете да се доверите изцяло на менструалните бикини и имате много силно кървене, то можете да ги ползвате с превръзка или тампон като екстра защита срещу протичане.

9. Бикини за бременни

Бъдещите мами имат нужда от удобство за растящото коремче и материи, които не дразнят кожата. Идеални бикини за бременни са безшевните модели с крачол, тези с класическа кройка с по-висока талия и кройките, които свършват до под коремчето. Повечето варианти са изработени от антибактериални тъкани, така че бременните дами да разполагат с максимален комфорт.

Как да изберете правилната кройка за вас?

Помислете: