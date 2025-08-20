Българската компания понижи своя марж и е намалявала цените в продължение на 18 месеца – без закон да я задължава

Докато дебатът за таваните на търговските надценки набира скорост, а в публичното пространство се множат обвинения към търговците за “свръхпечалби”, една българска компания предлага друг тип отговор. Без закони, без кампании – чрез промяна в собствената ценова политика.

Онлайн ритейлърът eBag публикува данни за първото полугодие на 2025 г., от които ясно личи стремежът към задържане на крайните цени не чрез регулации, а чрез вътрешни решения. При близо 50% ръст на приходите, компанията намалява търговския си марж с общо 1,17 процентни пункта за 18 месеца – 0,51 пункта през 2024 г. и още 0,66 пункта през първото полугодие на 2025 г.

Графиката ясно показва разминаването между нарастващите доставни цени и задържането на крайните цени за потребителите. Сивата зона в нея визуализира онзи марж от поскъпването, който eBag поема за своя сметка – като щит между инфлацията и домакинствата.

На този фон печалбата за 2024 г. възлиза на 2,84% – при среден марж в сектора между 4% и 6%. Данните показват растеж, но и съзнателен избор: част от инфлационния натиск да не се прехвърля автоматично върху крайния потребител.

„Това е нашето решение в подкрепа на клиентите – без натиск, без закон“, казва Иван Александров, основател и изпълнителен директор на eBag.

Моментът, в който се появяват тези данни, не е случаен. Обществото е чувствително на темата растящи цени на храните. Администрацията има предложения как да се „обуздаят надценките“, а отделни гласове настояват за тавани, квоти, административно регулиране на печалбите. В тази среда всеки търговец автоматично е заподозрян.

Анализът на eBag влиза точно в тази празнина – между усещането за безконтролна надценка и липсата на добри примери. Той не е панацея и не ангажира всички, но отваря поле за разговор: възможно ли е устойчив бизнес да избира сам да задържа цените, без да бъде принуждаван със закон?

Контекстът е още по-важен, ако се отчете, че бизнес моделът на eBag е част от пазарен сегмент, който в глобален мащаб е труден за рентабилност. Онлайн доставките на хранителни и бързооборотни стоки изискват мащабна логистика, висока степен на обслужване и обикновено работят при много ниски маржове.

Въпреки това, eBag отчита устойчив ръст и печалба, като едновременно с това успява да понижава търговския марж. Според ръководството това е възможно благодарение на автоматизация, контрол на разходите и дисциплина в управлението – не за сметка на клиента, а в негова полза.

След юни 2025 г., с оглед планираните регулаторни промени, eBag променя временно политиката си – започва да отразява пълното увеличение на доставните цени в момента на тяхното настъпване, за да избегне бъдещи тълкувания и санкции. Но това е предпазна мярка, която компанията описва като временна и зависеща от регулаторната яснота.

Случаят с eBag не е кампания. Нито опит да се „пребори закона“. Но е реален, измерим пример за това как бизнесът може да носи отговорност и да работи в интерес на потребителите без това да се изисква от него със закон. Дали това ще стане норма – ще покаже пазарът.