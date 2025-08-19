Произведоха 10 пъти по-евтина батерия за коли - 600 вместо 6200 евро

CATL, най-големият производител на батерии за електрически автомобили в света, пусна на пазара революционна нова химия за батерии, направена от съставки, включително сол, а производствените ѝ разходи са само 10% от тези на сегашните литиево-йонни батерии. Батерията може да запази 85% от капацитета си след невероятните 579 000 километра, пише Motorbiscuit.

Батерията вече е в производство и ще бъде инсталирана в модели на шест големи китайски автомобилни производители от 2026 г.

Батерията е натриево-йонна, а натрият е компонент на обикновената готварска сол. Натрият се извлича от саламури в морска вода или солни мини и се използва като един от основните компоненти на батерията.

Много доставчици на батерии проучват натриево-йонните батерии като алтернатива на литиево-йонните батерии. Причината е проста: натрият е един от най-разпространените елементи на Земята и се среща в големи количества в морската вода. Преди това натриево-йонните батерии имаха по-ниска енергийна плътност от литиево-йонните, но новите батерии Naxtra на CATL достигат 175 Wh/kg, работят при екстремни температури и могат да балансират мощността между натриево-йонните и литиево-йонните клетки. Това позволява на електрическите превозни средства да имат добър пробег, без да добавят тегло в сравнение с други батерии.

Батерия с капацитет 70 кВтч, която в момента струва около 6200 евро с технологията Naxtr, струва само 600 евро. Това е огромна разлика, която би могла да направи електрическите автомобили много по-достъпни.