Правителството обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Правителството ще проведе днес редовното си заседание. Според обявения дневен ред кабинетът ще приеме „План за намаляване на административната тежест". В него се предвижда да отпаднат документи, които в момента се изискват като задължителни за някои услуги.

Очаква се приемане и на решение за провеждане на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.

Във входа на обсъждането се очаква да се приеме и проект за Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България.

Проектът е за период от 2021 - 2027 година и ще подпомогне финансирането на различни проекти, съобщава Нова тв.

Сключването на Рамковото споразумение е предвидено в бюджета за тази година.