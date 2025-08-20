Никола Стоянов: "Магазини за хората" е нелепа инициатива

За мен "Магазини за хората" е нелепа инициатива. Това заяви Никола Стоянов, бивш служебен министър на икономиката, пред БНТ.

"Тя ще изисква доста харчене на пари със силно съмнителен резултат. Не очаквах въобще да стартира. Абсолютно безсмислено е да правиш нов играч на пазара", допълни още той.

"Пазарът от една страна се саморегулира. От друга стана обаче всеки сочи с пръст другите. Има голяма разлика между цените на едро и цените на дребно. Много е трудно да се определи кой е виновен за това. Не е еднозначно, няма един субект, който да посочиш с пръст", заяви той по повод разликата в цените на едро и дребно.

"Големите търговци имат много сериозен пазарен дял и господстващо положение на пазара. Малките се ориентират по техните цени. Те работят с по-малки маржове на печалба, понеже нямат избор", обясни Стоянов.

"Мерките, които се опитват да се приложат, не водят до никъде. По-скоро е наливане на масло в огъня. Министерство на земеделието буксува от месеци със закона за проследяване на агрохранителната верига. До никъде не е докарана работата", заяви още той.

"Социологическо проучване показа, че хората от една страна имат огромна вяра към банковата система, че тя ще може да се справи с приемането на еврото, но нямат такава вяра в институции като КЗК или КЗП. Те реално не успяха да си свършат работата".

"Доверието в институциите се печели. Всеки трябва да се заслужи доверието", заключи Стоянов.



