Вашингтон разшири митата за стоманени и алуминиеви продукти

Вашингтон Снимка: Pixabay

От началото на седмицата са наложени мита от 50 процента върху 407 допълнителни продуктови категории, според уведомление, публикувано вчера в търговския регистър, предаде БТА.

Допълнителните продукти включват мотоциклети и мотопеди, дограма за врати и прозорци, спортно оборудване, кранове и железопътни вагони. Други 60 продуктови групи все още са в процес на разглеждане.

За вносителите митата върху новите продуктови категории могат да означават значително увеличение на разходите. Това се дължи на факта, че за разлика от предишните тарифи върху вноса на стомана и алуминий, които се прилагат за индустрията като цяло, новата тарифа върху продуктовите категории е насочена към съответното съдържание на стомана и алуминий.

Не е ясно как точно ще бъде определяно съотношението и от кого - обикновено вносителите носят отговорност за подаване на правилна декларация пред митническите власти.

В началото на юни Доналд Тръмп повиши тарифите върху вноса на стомана и алуминий до 50 процента от 25 процента преди това. Неотдавна американският президент отбеляза, че може да наложи още по-високи ставки за вноса на стомана, за да мотивира компаниите да произвеждат в САЩ, припомня ДПА.

