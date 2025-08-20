Китайското електрическо Audi струва 28 000 евро

VW Group пуска на пазара в Китай първия модел от новата марка AUDI (изписано с големи букви и без характерната емблема на германците с 4-те пръстена). Тя е създадена съвместно от Audi и SAIC, голяма китайска автомобилна компания.

E5 Sportback е електрически автомобил от среден клас със спортен дизайн и висока производителност. Цената при предварителна поръчка е между 28 000 и 37 000 евро, а официалното пускане на пазара е през септември. Audi предлага общо четири версии сега: две със задно задвижване и две със задвижване на всички колела.

За подобно Audi в Европа би трябвало да добавите поне двадесет хиляди евро. В Китай обаче конкуренцията на пазара там е огромна, а ценовата война приема невъобразими размери.

Това е и първото ауди е оборудвано с масивен 59-инчов LED екран в купето.

Колата има 800-волтова система за високо напрежение и се предлага с един или два двигателя. Мощността варира от 299 до 788 к.с. Батериите се предлагат в три размера - 76,2 kWh, 83,3 kWh и 100 kWh, с пробег между 618 и 770 км според китайската система за измерване (CLTC). Може да се зареди и за пробег от 370 км само за 10 минути.