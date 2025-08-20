Размерът на активите на пенсионните дружества у нас расте с близо 8% през първото полугодие

Размерът на нетните активи на пенсионните дружества расте с близо 8 на сто през първото полугодие на 2025 г., показват данните, публикувани от Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН). Комисията обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първите шест месеца на годината, предаде БТА.

Към 30 юни участниците във всички фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества, са 5 131 626 души, като 5 096 203 от тях са осигурени лица в пенсионните фондове, 27 909 са лица, получаващи разсрочени плащания и 7514 са пенсионери (4 в професионалните и 746 в доброволните пенсионни фондове, и 6764 във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии).

През първото полугодие общият брой на участниците във фондовете се е увеличил с 35 389 души или с 0,69 на сто.

В края на юни общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на дружествата е 28,767 милиарда лева, като 28,485 милиарда лева са нетните активите на пенсионните фондове, а останалите средства са на фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи нараства за първите шест месеца със 7,65 на сто.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са нетните активи на универсалните пенсионни фондове - 86,78 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове - 6,58 на сто и доброволните пенсионни фондове - 5,72 на сто. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,49 на сто, изпреварвайки фондовете за изплащане на пожизнени пенсии с 0,36 на сто и доброволния фонд по професионални схеми с 0,07 на сто.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фонда е 5 096 203 души, като нараства спрямо 31 декември 2024 г. с 30 070 души, или с 0,59 на сто.

Към края на юни нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 28,485 милиарда лева. В сравнение с края на декември 2024 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват със 7,50 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове пенсионни фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 7,86 на сто спрямо края на 2024 г. Следват професионалните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 5,91 на сто и 3,93 на сто. Отчетеният ръст от доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода е 3,65 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2025 г. са общо 1,616 милиарда лева и се увеличават с 12,66 на сто в сравнение с първото полугодие на 2024 г. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 12,62 на сто, а в професионалните пенсионни фондове 10,78 на сто. Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове - 16,55 на сто, а в доброволния пенсионен фонд по професионални схеми се отчита слабо намаление в постъпленията от осигурителни вноски.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания в края на юни са 34 673, от които 6764 пенсионери и 27 909 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Средният размер на изплатените пенсии през първото полугодие на 2025 г. е 233,88 лв., а средният размер на разсроченото плащане 511,49 лв.