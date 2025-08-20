Колите на германските политици замърсяват повече от тези на гражданите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служебните коли на германските политици отделят значително повече вредни вещества от средностатистическия автомобил, притежаван от гражданите в страната, съобщава екологична организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) въз основа на собствено проучване.

Според изследването само 87 от 238-те най-важните политици в страната шофират електрически автомобили. "Въпреки продължаващата климатична криза, няма признаци, дори след смяната на правителството, че кабинетът последователно преминава към икономични служебни коли", заявяват от организацията.

Проучването показва, че делът на изцяло електрическите автомобили в националното правителство се е увеличил леко, от 50 на 57 процента, в сравнение с миналата година.

Цифрите имат някои уговорки. Например, класацията приема, че plug-in хибридите се използват изключително в режим на работа с двигателя с вътрешно горене. Предишни проучвания показват, че това често е така. Специфичното поведение при шофиране на германските политици и техните шофьори не е изследвано в най-новото проучване.