Правителството пуска процедурата за избор на частни оператори на жп превози

Следващата седмица ще бъде отворена конкурсната процедура за избор на нови оператори на жп и пътнически превози процедура, с която ще може да се включат и частни фирми. Това обяви министърът на транспорта Гроздан Караджов след заседанието на Министерския съвет.

Секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и непровеждане на реформи. В Плана за възстановяване е заложена тази реформа, която трябва да се изпълни до края на годината. Достъп до конкурсната процедура ще имат всички лицензирани оператори в ЕС. Те ще имат 3 месеца срок за кандидатстване, а сключването на договорите ще стане до 13 декември. Те ще са с продължителност 12 години. От 13 декември догодина ще започне реалната дейност на новите оператори, обясни Караджов.

Включването на частни оператори ще направи тази дейност по- устойчива и атрактивна, това ще е състезание за по-добро обслужване. До момента са дадени 3 жп лиценза, но никой не е направил стъпки да стане реален оператор, въпреки че от 2019 г. законът предвижда тази възможност, припомни транспортният министър. И обясни, че затова в ПВУ праеителството е записало, че при процедура за възлагане ще се премахнат всички потенциални пречки за достъп до пазара, включително разделянето на договора на няколко обособени позиции с ограничен обем. "Разделили сме мрежата на 3 региона - западен, който обхваща 75% от дейността, северен с 13,5% от дейността, и южен с 11,2%.

Подвижният състав, закупен след 2009 г. ще може да се ползва безплатно от операторите, но собствеността остава на държавата. Подвижният състав отпреди 2009 г. остава на БДЖ, които ще могат да го отдават при нужда при пазарни условия. След изтичане на договорите операторите трябва да върнат в същия вид подвижния състав. Трудовите правоотношения на работниците се запазват, обясни още Караджов.

От 1 януари 2028 г се въвеждат много строги критерии по системата "бонус-малус" - който не предоставя достатъчно качествени услуги, заложени по договора, ще бъдат глобен с големи санкции, а за другите ще се дават премии, за да се стимулира конкуренцията.