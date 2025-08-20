ЕЦБ: Търговското споразумение между САЩ и ЕС не се разминава драстично с очакванията

Постигнатото търговско споразумение между САЩ и ЕС е близо до базовата прогноза на Европейската централна банка, но остава неяснотата за ключови сектори като фармацията и полупроводниците. Това каза днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард пред Международния бизнес съвет към Световния икономически форум, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Съгласно споразумението, договорено миналия месец, ЕС прие 15-процентови мита за повечето стоки, които изнася за САЩ. По този начин Брюксел предотврати търговска война с Вашингтон и предостави на бизнеса по-голяма яснота, дори при положение, че новите тарифи забавят икономическия растеж.

"Търговското споразумение установява ефективна средна митническа ставка, която се оценява на между 12 и 16 процента за вноса на стоки от еврозоната в САЩ", каза Лагард по време на изказването си в Женева.

По думите й "тази ефективна средна ставка е малко по-висока, но все още е близо до предложенията, използвани в нашите базови прогнози през юни".

Резултатът от търговското споразумение е доста по-благоприятен от тежкия сценарий за американски мита от над 20 процента, допълни Лагард.

Според прогнозите на ЕЦБ от юни по-вероятно е предположението за икономически растеж в еврозоната от 1,1 процента през идната година, докато при по-неблагоприятно развитие – растежът ще се понижи до 0,7 на процента.

Търговското споразумение между САЩ и ЕС вероятно все пак ще окаже влияние върху икономическия растеж, добави Лагард и уточни, че дългоочакваното забавяне вече е видимо в икономическите данни за второто тримесечие.

ЕС, който винаги е разчитал за растежа на силната външна търговия, сега трябва да диверсифицира търговията си с други държави, за да поддържа икономическата експанзия и да компенсира отрицателното въздействие на тарифите, отбеляза президентът на ЕЦБ.

"Докато Съединените щати са - и ще останат - важен търговски партньор, Европа също трябва да се стреми да задълбочи търговските си връзки с други юрисдикции, като използва силните страни на своята експортно ориентирана икономика", заключи тя.