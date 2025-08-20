Сръбски учени експериментират с брашнени червеи за разграждане на пластмасови изделия

Сръбски учени експериментират с брашнени червеи като начин за разграждане на полистирен, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Лариса Илиин, главен научен сътрудник в Белградския институт по биология, обяви, че учените са открили, че брашнените червеи могат да разграждат различни пластмаси, включително полистирен, който се използва в опаковки, изолация и контейнери за храна.

В проекта, одобрен от сръбското правителство, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и други международни донори, включва добавяне на полистирен в редовната храна на ларвата на жълтия брашнен червей (Tenebrio molitor). Този вид обикновено яде почти всичко, но се нуждае от обучение, за да се научи да яде пластмасови изделия.

„Имаме ларви, които са се адаптирали в продължение на дълго време да разграждат пластмаса, за да бъдат възможно най-ефективни в процеса", казва Илиин пред Ройтерс.

Тя отбеляза, че бактериите, живеещи в червата на тези червеи, разграждат пластмасата до въглероден диоксид и вода и няма доказателства за оставяне на микропластмасови остатъци във вътрешностите или изпражненията им.

Работата се основава на подобни изследователски проекти в САЩ и Африка.

Към момента Сърбия рециклира само 15 процента от битовите си отпадъци, което е далеч под целта на Европейския съюз от 55 на сто и по-малко от 2 на сто от битовите отпадъци, отбелязва агенцията.

Над 84 процента от отпадъците се озовават на около 3000 сметища, често нерегулирани и пълни с пластмаса, картон, хартия и органични отпадъци. Търсят се начини да се постигнат стандартите на ЕС за третиране на отпадъци.

„Стиропорът се разлага в природата за над 500 години (...) това би бил един от добрите начини за решаване на проблема с пластмасовите отпадъци в природата", твърди Илиин.

Институтът е предоставил на белградската компания "Белинда Енимълс" (Belinda Animals) няколко контейнера с брашнени червеи. Сега ги развъжда и се надява да привлече мрежа от подобни ферми.

„При разграждането на 1 кг стиропор, ларвите отделят от един до два грама въглероден диоксид (...) Ако го изгаряме (...) (стиропорът) отделя над 4000 пъти повече", отбелязва собственикът на фермата Борис Василев.

Той също така предвижда ларвите да се използват като храна за животни, ако достигнат голям търговски мащаб. Илиин обяснява, че употребата на брашнени червеи е все още в начален стадий, тъй като Сърбия все още трябва да приеме разпоредби, които биха позволили използването и продажбата на продукти от насекоми за фураж за животни.