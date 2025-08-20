Търговският излишък на Германия със САЩ се свива с над 12%

Германия отчита свиване на търговския си излишък със САЩ с над 12 процента през първото полугодие на 2025 г., показват данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), предаде БТА. Причина за спада са въведените от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп мита върху вноса на редица стоки от Европа.

Между януари и юни германският износ за САЩ е надхвърлил вноса с 30,2 млрд. евро, което е с 12,8 на сто по-малко спрямо същия период на 2024 г. САЩ остават най-големият купувач на германски стоки – на стойност 77,6 млрд. евро, макар че това е с 3,9 на сто по-малко на годишна база. Силен спад се отчита при износа на моторни превозни средства и части (минус 8,6 на сто), както и на машини (минус 7,9 на сто).

На второ и трето място сред клиентите на германската икономика се нареждат Франция (59,2 млрд. евро, спад от 2,1 на сто) и Нидерландия (55,7 млрд. евро, без промяна), следвани от Полша (49,4 млрд. евро, ръст от 5,6 на сто).

По внос Германия остава най-силно зависима от Китай – 81,3 млрд. евро през първите шест месеца на годината, или 10,7 на сто повече спрямо година по-рано. Следват Нидерландия (49,3 млрд. евро, ръст от 3 на сто) и САЩ (47,4 млрд. евро, увеличение от 2,7 на сто).

Франция е втората държава в ЕС с най-голям излишък в търговията със САЩ – 25,8 млрд. евро (спад от 2,3 на сто), а Великобритания е трета с 20,7 млрд. евро (минус 10,8 на сто).

Според икономиста на "Комерцбанк" (Commerzbank) Винсент Стамер новите американски мита могат да доведат до забавяне на германския износ за САЩ с 20 до 25 на сто в следващите две години.