За първи път държавата плаща компенсации - те са над 35% от сметката за ток през юли на домакинствата

35,4% от сметката на домакинствата за юли е покрита от държавата. За първи път Комисията за енергийно и водно регулиране определи размера на компенсациите за бита след либерализацията на пазара на ток на едро от 1 юли.

Базовата средна цена на електроенергията за бита, определена от КЕВР е 140,03 лв. за мегаватчас. Толкова плащат хората. Крайните снабдители, които ни я доставят до контакта, я купуват от борсата на специално създадена за тях платформа. Разликата се покрива от фонд "Сигурност на електроенергийната система". Законът задължава енергийният регулатор всеки месец да определя размера на компенсациите, които са разликата между базовата цена за семействата и цената, на която тези, които ни я доставят, са я купили от свободния пазар. За да бъде цената 140,03 лв. през цялата година всеки месец КЕВР ще определя размера на компенсациите, които ще получават крайните снабдители.

За периода от 1 до 31 юли компенсациите за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от крайния снабдител, са определени в размер на:

- За битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби" – 49,50 лв. за мегаватчас, без ДДС;

- За битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване" – 49,60 лв./мвтч, без ДДС;

- За битовите крайни клиенти на „Енерго-Про Продажби" – 49,61 лв./мвтч, без ДДС;

- За битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци" ООД – 72,05 лв./мвтч, без ДДС.

Това прави над 35%, или над една трета от сметката на хората, ако бяха го тока от свободния пазар.

Или, ако една къща в София трябва да купува тока на свободния пазар то той ще й струва 189,50 лв. за мегаватчас. Ако тази къща е в Пловдив - цената на свободния пазар би била 189,60 лв., а във Варна - 189,61 лв. При запазване на домакинствата от бурите на пазара, цената, която ще платят е 140,03 лв.

Парите от фонда се набират от продажбата на квоти въглероден диоксид и отчисления от цялата енергетика. За юли общата компенсация за крайните снабдители е 45 млн. лв. Или за „Електрохолд Продажби" са над 17 млн. лв., за „ЕВН България Електроснабдяване" - 17,5 млн. лв. и за "Енерго-Про Продажби" - малко над 11 млн. лв.

От енергийния регулатор съобщават още, че при определяне на конкретния размер на това подпомагане са приложили корекционни механизми, насочени към предотвратяване на недобросъвестни практики на крайните снабдители.