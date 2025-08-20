Уолстрийт откри без големи промени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските фондови пазари започнаха сесиите си днес с малки изменения, тъй като инвеститорите преценяват смесените финансови резултати в сектора на търговията на дребно и са в очакване на публикуването на протоколите от последното заседание на Управлението за Федералния резерв, предава Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 69 пункта, или 0,2 процента. По-широкият S&P 500 се понижи с 0,1 процента, а технологичният бенчмарк Nasdaq Composite загуби 0,3 на сто, пише БТА.

За сектора на търговията на дребно денят започна с изненади – и добри, и лоши. Някои от големите американски търговци на дребно публикуваха резултатите си, които раздвижиха пазара в различни посоки.

Веригата за строителни и ремонтни материали "Лоус" (Lowe’s) повиши годишната си прогноза, което подкрепи поскъпването на акциите ѝ в извънборсовата търговия. В началото на редовната сесия книжата ѝ поскъпват с 2,18 на сто до 261,35 долара за брой.

За разлика от нея "Таргет" (Target) отчете единадесето поредно тримесечие без ръст или със спад в продажбите и обяви името на новия си главен изпълнителен директор. Това доведе до силно поевтиняване на книжата на компанията – в началото на търговията с почти 9 процента.

Данните идват след отчета на "Хоум Депо" (Home Depot), който тласна акциите на веригата нагоре и помогна на индекса Dow Jones да отбележи малък ръст вчера и да достигне рекордно дневно равнище. В същото време S&P 500 и Nasdaq приключиха със спадове заради поевтиняването при технологичните компании.

В технологичния сектор силните вчера разпродажби днес изглежда отслабват. Акциите на "Ей Ем Ди" (AMD), "Майкрон" (Micron) и "Палантиър" (Palantir) отстъпиха слабо в предпазарната търговия.

По-късно днес се очакват протоколите от юлската среща на Управлението за федерален резерв, на която централната банка запази лихвите без промяна. Заседанието бе белязано от необичайно несъгласие – двама от управителите подкрепиха намаляване на основната лихва.

Инвеститорите са съсредоточени върху сигналите за септемврийското заседание на УФР. Президентът Джером Пауъл, който е под силен натиск от администрацията на президента Доналд Тръмп за облекчаване на паричната политика, ще говори в петък на икономическия симпозиум в Джаксън Хол.