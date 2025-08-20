От 13 декември догодина частник може да ни вози с влак, има място за 3-ма оператори (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Реформата е записана като условие в плана за възстановяване

Следващата седмица отварят процедурата за избор на жп компании, които да возят пътници с влакове по договор с държавата за следващите 12 години. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов след заседанието на Министерския съвет в сряда.

Правителството кани частни фирми от целия Европейски съюз да оперират жп пътническите превози у нас. Досега обаче никоя европейска компания не е заявила интерес, коментират жп експерти.

След обявяване на конкурса желаещите ще имат 3 месеца срок за кандидатстване. Очаква се до 13 декември да бъдат подписани договорите. Те ще са с продължителност 12 години - до 11 декември 2038 г. От 13 декември 2026 г. ще започне реалната дейност на новите оператори, обясни Караджов.

Вицепремиерът припомни, че железопътната мрежа е разделена на 3 региона - западен, който обхваща 75% от дейността, северен с 13,5% от дейността и южен с 11,2%. Това означава, че

ще има три оператора, които ще возят пътници по договор с държавата

и ще получават компенсации за това.

Още при обявяването на параметрите на процедурата за обсъждане стана ясно, че експресните влакове са определени за западния превозвач. Те ще возят не само от София до морето, но и до Русе и границата с Гърция.

Бързите влакове основно също са за западния превозвач, но с няколко изключения. Освен до морето той ще вози до границата с Гърция и Турция, до Видин и Русе. Този превозвач трябва да осигури и нощните влакове, които освен до Варна и Бургас пътуват и от София до Русе и Силистра.

Обгрижването на маршрута от Варна до Русе с бързи композиции е оставено за северния превозвач, той ще има влакове и от Русе до Горна Оряховица.

За южния превозвач е оставен един кръг от Михайлово и Стара Загора през Карнобат до Варна, а оттам до Горна Оряховица, продължава през Балкана до Дъбово и оттам отново до Стара Загора.

Както “24 часа” нееднократно е писал, лиценз за пътнически жп превози в последните години си извадиха пловдивската “ПИМК рейл”, автобусният досега превозвач “Юнион Ивкони” и още една малка компания, която се интересува предимно от регионален превоз.

Така че вероятно БДЖ и тези две компании ще кандидатстват да возят пътници в трите региона.

Западният вероятно ще е за БДЖ, а останалите два по-малки ще са за другите двама жп превозвача.

Ще има три БДЖ-та,

пошегува се експертът Симеон Ананиев, но заяви, че като първа стъпка в либерализацията на пътническите жп превози това е добре, но ще трябва доразвиване на пазара.

От десетилетия секторът страда от остро недофинансиране и непровеждане на реформи. Затова в плана за възстановяване е заложена тази реформа, която трябва да се изпълни до края на годината. Включването на частни оператори ще направи тази дейност по- устойчива и атрактивна, това трябва да е състезание за по-добро обслужване, а не само борба за субсидии, заяви още министър Караджов.

И припомни, че до момента са дадени 3 лиценза, но

нито една от компаниите не е направила стъпки да стане реален оператор,

въпреки че от 2019 г. законът предвижда тази възможност. Затова в ПВУ правителството е записало, че при процедура за възлагане ще се премахнат всички потенциални пречки за достъп до пазара.

Локомотивите, влаковете и мотрисите, закупени след 2009 г., ще може да се ползват безплатно от операторите, но собствеността остава на държавата. Те ще се разпределят пропорционално на пътниците.

Влакове отпреди 2009 г. остават за БДЖ, които ще могат да ги отдават при нужда при пазарни условия, пресметнати от специално назначен одитор. След изтичане на договорите операторите трябва да върнат дадените им влакове в същия вид.

Избраните превозвачи са задължени да осигурят сервизна база за техническата поддръжка на подвижния състав.

От 1 януари 2028 г. ще се въведат много строги критерии по системата “бонус-малус” - който не предоставя достатъчно качествени услуги, заложени в договора, ще бъде глобяван с големи санкции, а на компаниите отличници ще се дават премии, за да се стимулира конкуренцията.