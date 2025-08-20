Европейските борси приключиха разнопосочно, FTSE 100 достигна рекорд

Фондовите пазари в Европа днес се движеха в различни посоки. С изключение на британския FTSE 100, който достигна рекордно високо ниво, повечето водещи индекси останаха на отрицателна територия, пише БТА.

Стратегът за капиталовите пазари Юрген Молнар от брокерската компания "Робомаркетс" (Robomarkets) коментира, че "по-скоро е налице обща летаргия, която се разпространява след кръга от срещи за Украйна в Белия дом и преди започващата утре среща на централните банкери в Джаксън Хоул", предаде ДПА.

Германският индекс DAX се понижи с 0,6 на сто до 24 277 пункта. Euro Stoxx 50 отстъпи с 0,2 на сто до 5472,32 пункта, като известна подкрепа дойде от поскъпването на акциите в хранителния сектор. Книжата на "Нестле" (Nestle), "Данон" (Danone) и "Юниливър" (Unilever) поскъпнаха с над 3 на сто. Сред печелившите бяха и издателските групи "Волтерс Клувер" (Wolters Kluwer) с ръст от 5,1 на сто и "Релекс" (Relx) с повишение от 2,4 на сто. В Париж CAC 40 спадна с 0,08 процента до 7973,03 пункта. Паневропейският индекс STOXX 600 приключи с ръст от 0,2 процента и достигна най-високото си ниво на затваряне от повече от пет месеца.

Извън еврозоната швейцарският индекс SMI се покачи с 0,52 процента до 12 276,26 пункта.

В Лондон FTSE 100 напредна с 1,1 на сто въпреки статистиката, според която инфлацията във Великобритания през юли е нараснала повече от очакваното, отчасти заради поскъпване на самолетните билети и храните. Данните показват, че инфлацията в Обединеното кралство се е повишила до 3,8 процента през юли, което е най-високата стойност от началото на 2024 г. и съответства на очакванията на Английската централна банка. Така инфлацията на Острова е най-висока сред страните от Г-7.

На облигационните пазари цените се повишиха, а доходността спадна. Еврото се укрепи леко спрямо долара до 1,1660 долара.

Уолстрийт и технологичните компании са под натиск

На Нюйоркската фондова борса тенденцията остана отрицателна. Около два часа след старта на сесията Dow Jones Industrial се движеше леко надолу до 44 907 пункта. S&P 500 губеше 0,55 на сто до 6375 пункта, а технологичният Nasdaq 100 отстъпваше с над един процент до 23 129 пункта.

Най-силен натиск продължиха да понасят акциите на технологичните компании на фона на опасенията за "балон" около фирмите, свързани с изкуствения интелект. Главният изпълнителен директор на "ОупънЕйАй" (OpenAI) Сам Алтман коментира наскоро, че секторът е надценен.

Акциите на "Амазон" (Amazon), "Енвидиа" (Nvidia), "Мета" (Meta) и "Алфабет" (Alphabet) поевтиняваха с между 1,5 и 2 на сто, а "Палантиър" (Palantir) и "Тесла" (Tesla) – с между 3 и 5 на сто.

Анализаторът Франк Золедер от "АктивТрейдс" (ActivTrades) коментира, че оптимизмът за понижаване на лихвите в САЩ отслабва.

Сектори под напрежение

В отбранителния сектор акциите на "Райнметал" (Rheinmetall) и "Ренк" (Renk) понижиха стойността си съответно с 0,7 и 1,4 на сто, докато "Хенсолт" (Hensoldt) отчете лек ръст.

Книжата на германския производител на торове Ка + Ес (K+S) се обезцениха с 4,3 на сто до 11,86 евро, след като "Беренберг банк" (Berenberg Bank) понижи препоръката си от "купувай" на "продавай". Това е най-ниското ниво за цената на книжата от януари насам. От края на юни компанията е загубила над 30 на сто от пазарната си капитализация.

Факторът политика и очакванията за УФР

Търговията беше повлияна и от политически натиск върху Федералния резерв, след като президентът Доналд Тръмп поиска оставката на гуверньорката Лиса Кук, обвинена в ипотечна измама.

По-късно през деня инвеститорите очакват протокола от последното заседание на УФР в края на юли, когато основният лихвен процент бе запазен без промяна въпреки призивите на Тръмп за по-решителни стъпки към облекчаване на паричната политика.