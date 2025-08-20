ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 13 декември догодина частник може да ни вози с ...

С електромобилите идва и нов данък - според изминатите километри

Георги Луканов

[email protected]

Плъгин хибридите също са на прицел от политиците в Брюксел.

С масовото навлизане на електрическите автомобили лека полека държавите започват да въвеждат нов данък, който ще трябва да замести сегашният акзиц, който се налага на горивата. Замяната на акциза върху бензина и дизела под формата на данък върху пробега постепенно се разширява и в други страни, като Нова Зеландия.

Електрическите автомобили не плащат данъците на бензиновите и дизеловите возила, а хибридите и plug-in хибридите също плащат по-малко, отколкото биха плащали за същия брой изминати километри с конвенционален автомобил.

Исландия вече въведе такъв данък, но с едновременното премахване на акциза върху бензина и дизела. Друга държава, която планира да въведе нещо подобно, е Нова Зеландия. Там се облагат с данък километрите, изминати от електрически автомобили, plug-in хибриди, дизелови автомобили и ремаркета, с различни ставки, но бензиновите автомобили все още не подлежат на т. нар. RUC, такса за ползване на пътя. Бензинът подлежи на акциз.

