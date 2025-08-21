Банкери от федералния резерв: Инфлацията от митата на Тръмп носи по-голям риск от безработицата

Повечето членове на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ са изразили на последното си заседание в края на юли мнение, че рисковете от продължителна инфлация надвишават опасенията за отслабване на пазара на труда, съобщи БТА. Това показват публикуваните снощи протоколи от заседанието на Федералния резерв, проведено на 29–30 юли, цитирани от Ройтерс и "Уолстрийт Джърнал".

Политиката на налагане на мита допълнително е изострила различията в Комитета, става ясно още от документа. Въпреки притесненията за по-слаби данни за заетостта, "мнозинството от участниците прецени, че рисковете от ускорена инфлация са по-съществени", гласи протоколът.

На заседанието през юли УФР запази основния лихвен процент в диапазона 4,25 – 4,50 на сто, като в официалното изявление се посочваше, че инфлацията остава "леко повишена", а пазарът на труда – "стабилен".

Президентът Джером Пауъл заяви след заседанието, че ефектът от митата върху инфлацията може да е временен, но институцията трябва да бъде предпазлива спрямо възможността за по-дълготрайно влияние. Членовете на Комитета са обсъждали дали поскъпването на вносните стоки ще доведе до еднократен ценови скок или до по-дълбок и траен инфлационен натиск.

"Няколко участници подчертаха, че инфлацията е надвишавала 2 на сто за продължителен период, което увеличава риска дългосрочните инфлационни очаквания да се откъснат от целта при продължително въздействие на митата", пише още в документа.

Някои представители на Комитета са предупредили, че ефектите от митата върху цените на потребителските стоки и услуги може да се проявят със закъснение.

Протоколът излиза два дни преди речта на Пауъл в Джаксън Хоул – ежегоден форум, на който президентът на Федералния резерв често дава сигнали за бъдещата парична политика на страната. Речта му, вероятно последна като председател на УФР, може да даде сигнал дали е склонен да подкрепи намаление на лихвите на следващото заседание на 16-17 септември или ще остане твърдо ангажиран с овладяване на инфлацията, която продължава да се отдалечава от целта от 2 на сто.

Последните икономически данни подкрепят предпазливостта спрямо инфлацията, но отслабват увереността по отношение на заетостта. Безработицата в САЩ се повиши до 4,2 на сто, а данните за заетостта за последните три месеца до юли бяха ревизирани рязко надолу, като наемането на работа е било най-слабо от началото на пандемията.

Още преди публикуването на ревизираните данни членовете на Управителния съвет Кристофър Уолър и Мишел Бауман са гласували в полза на понижение на лихвите с 0,25 пункта – знак за нарастващи разногласия в Комитета.

УФР ще разполага с нови данни за пазара на труда и инфлацията преди следващото си заседание през септември.

От протокола става ясно също, че част от участниците са изразили притеснения от "нарастващ натиск върху оценките на активите", което повдига въпроси за финансовата стабилност.

Белият дом вече търси приемник на Пауъл, чийто мандат изтича през май. Президентът Тръмп предложи за освободеното място във Фед Стивън Майран, председател на Съвета на икономическите съветници. Не е ясно дали той ще получи одобрение от Сената преди септемврийското заседание на УФР.

Междувременно вчера президентът Доналд Тръмп призова за оставката на член на Управителния съвет – Лиса Кук – след като беше обвинена от властите в измама при ипотечни сделки. Тръмп и редица негови съветници настояват УФР да намали лихвите, a министърът на финансите Скот Бесънт изрази миналата седмица подкрепа за понижение с половин пункт още през септември.