Японската промишленост се свива за втори пореден месец заради митата на САЩ

Активността в промишленото производство в Япония е намаляла през август за втори пореден месец, показват предварителни данни от проучването на "Ес енд Пи Глобъл Маркет Интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence), цитирани от Ройтерс.

Индексът на мениджърите по доставките (PMI) за промишлеността е нараснал леко до 49,9 пункта спрямо 48,9 пункта през юли, но остава под границата от 50 пункта, която отделя растеж от спад. Новите поръчки продължават да намаляват, като външното търсене отбелязва най-силния спад от 17 месеца.

"Устойчиво възстановяване на производството ще бъде трудно за постигане, ако продажбите не се подобрят в краткосрочен план", коментира Аналбел Фидeс, икономически директор в "Ес енд Пи Глобъл Маркет Интелиджънс".

Официални данни, публикувани в сряда, показаха, че японският износ е отчел през юли най-големия спад от февруари 2021 г. насам заради нарастващия ефект от американските мита. Новото търговско споразумение между САЩ и Япония предвижда понижаване на митата върху японски стоки до 15 на сто. Японският износ за САЩ се е понижил с 10,1 на сто, а вносът - с 0,8 на сто.

Разходите за суровини продължават да растат, докато инфлацията на цените на дребно спадна до най-ниското си ниво от повече от четири години, което увеличава натиска върху маржовете на производителите.

В сектора на услугите активността продължава да се разширява, но с по-слабо темпо – индексът на мениджърите по доставките (PMI) за сектора е спаднал до 52,7 пункта през август от 53,6 пункта месец по-рано. Съставният индекс на мениджърите по доставките (PMI), обхващащ промишлеността и услугите, се е повишил до 51,9 пункта – най-високото ниво от шест месеца.