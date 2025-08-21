Над 1000 евро са нужни на семейство в Северна Македония за основни месечни разходи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четиричленно семейство в Република Северна Македония се нуждае от над хиляда евро, за да преживее месеца, съобщават местните медии.

Стойността на т.нар. синдикална минимална кошница за август възлиза на 65 507 денара (1064 евро), което е увеличение със 179 денара (2,9 евро) в сравнение с юли.

Най-голяма част от разходите са за храна, съобщава БТА.

В сравнение с периода преди отмяната на активните правителствени мерки, кошницата е поскъпнала с 4,49 процента, съобщи Съюзът на синдикатите на Македония.

За храни и напитки разходите за август възлизат на 24064 денара (391 евро), или с 382 денара (6,2 евро) повече спрямо юли.

Ако към кошницата се включи и наем за апартамент от 60 квадратни метра, общите разходи за август достигат до 80 882 денара (1313 евро).

Правителството все още анализира дали и какви мерки ще предприеме, за да се справи с огромното увеличение на сметките за храна и комунални услуги, отбелязва сайтът 24.mk.