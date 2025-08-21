Петролът поскъпва след рязък спад на запасите в САЩ

Цените на петрола се повишиха днес, подкрепени от признаците за силно търсене в Съединените щати и на фона на несигурността около преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 27 цента, или 0,40 на сто, до 67,11 долара за барел, достигайки най-високото си равнище от две седмици. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува с повишение от 29 цента, или 0,46 на сто, до 63 долара за барел. В предишната сесия и двата контракта добавиха по над 1 на сто към стойността си.

Запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 6 милиона барела през миналата седмица до 420,7 милиона барела, показват данни на Администрацията за енергийна информация. Очакванията бяха за спад от 1,8 милиона барела. Запасите от бензин са намалели с 2,7 милиона барела при прогноза за понижение от 915 хиляди барела, което отразява стабилно търсене през летния сезон, съобщава БТА

"Цените на суровия петрол се възстановиха, тъй като признаците за силно търсене в САЩ подкрепиха настроенията", коментира анализаторът Даниел Хайнс от "Ей Ен Зет" (ANZ). Той предупреди, че "част от песимистичните нагласи остават, тъй като търговците следят внимателно хода на преговорите за прекратяване на войната в Украйна".

Въпреки ръста през последните дни цената на петрола остава с около 10 на сто под равнището от началото на годината заради опасенията, свързани с търговската политика на САЩ, както и с постепенното възстановяване на добива от страните в ОПЕК+, което поражда риск от свръхпредлагане.

Москва до голяма степен е запазила износа си въпреки санкциите, като значителни количества продължават да се доставят за Индия. Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди Делхи, че покупките на руски суров петрол може да доведат до икономически санкции.

В същото време запасите от суров петрол в основния център за съхранение в Кушинг, Оклахома, са се увеличили за седма поредна седмица на фона на по-големите доставки от Пермския басейн.