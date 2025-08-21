ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват кражба на 220 л дизелово гориво от резе...

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща звезда за първи път

Космически телескоп СНИМКА: NASA

За пръв път учени са наблюдавали вътрешността на умираща звезда, след като тя е експлоадирала, което дава рядка възможност да се разбере звездната еволюция, съобщи Асошиейтед прес.

Звездите могат да живеят милиони до трилиони години, докато се изчерпа енергията им. Най-масивните умират с експлозия, известна като свръхнова (супернова), предава БТА.

С помощта на телескопи, които виждат дълбоко в космическото пространство, учените са наблюдавали много такива взривове. Космическите избухвания като правило разместват слоевете на умиращата звезда и така изследователите трудно могат да разгледат вътрешната ѝ структура.

Това е различно при новото откритие – свръхнова, наречена 2021yfj, която е разположена в нашата галактика Млечен път.

Външните слоеве от водород и хелий на избухналата звезда са се отделили много отдавна, което не е изненада. Но вътрешните плътни слоеве от силиций и сяра също са се разрушили по време на експлозията.

„Никога не сме наблюдавали звезда, която е така оголена“, казва Стив Шулце от Северозападния университет в САЩ, който е част от екипа, публикувал проучването в списание „Нейчър“.

Откритието потвърждава идеите на учените за това как изглеждат големите звезди, когато са близо до своя край - те имат слоеве с по-леки елементи от външната страна и по-тежки, приближавайки се към ядрото.

Засега не е ясно как звездата се е смалила до такива размери – дали слоевете ѝ са се отделили в последните етапи от живота ѝ или са били изтръгнати от звезда близнак. Бъдещи проучвания ще търсят отговорите, въпреки че учените признават, че такова събитие трудно ще бъде наблюдавано отново.

