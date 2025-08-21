ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват кражба на 220 л дизелово гориво от резе...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21147474 www.24chasa.bg

Еврото леко поевтиня спрямо долара

1256
Еврото се котира за 1,1645 долара. СНИМКА: Pixabay

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо долара и останалите водещи валути тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се котира за 1,1645 долара. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1651 долара спрямо 1,1682 долара, съобщава БТА.

Еврото поскъпна с 0,1 процента спрямо франка до 0,9375 франка.

Щатският долар бе до голяма степен стабилен в азиатската търговия. Преди това той беше подложен на натиск заради подновените опасения за независимостта на Управлението за федерален резерв на САЩ след поредната атака от страна на президента Доналд Тръмп. Вчера президентът  призова за оставката на член на Управителния съвет – Лиса Кук – след като беше обвинена от властите в измама при ипотечни сделки. Тръмп и редица негови съветници настояват УФР да намали лихвите, a министърът на финансите Скот Бесънт изрази миналата седмица подкрепа за понижение с половин пункт още през септември.  

Освен това трейдърите очакват с нетърпение речта на президента на УФР Джером Пауъл по-късно през седмицата.

В азиатската валутна търговия доларът леко поскъпна до 147,37 йени и се повиши леко до 7,1730 юана. Спрямо швейцарската валута той се търгуваше с 0,1 на сто нагоре на ниво от 0,8048 франка. 

Еврото се котира за 1,1645 долара. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)