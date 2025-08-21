ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват кражба на 220 л дизелово гориво от резе...

Времето София 25° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21147731 www.24chasa.bg

120% ръст на електрическите коли в Турция за година

Георги Луканов

[email protected]

800
Първата електрическа кола на турската марка Toog е кросоувър. Снимка: фейсбук/ TOGG Belgium

Броят на електрическите  коли (EV) по турските пътища скочи със 120,6% на годишна база до 289 457 бройки в края на юли, според данни на Турския статистически институт (TurkStat).

Това увеличение отразява промяна в предпочитанията на потребителите, обусловена от разширяването на инфраструктурата за зареждане и въвеждането на местната марка Togg.

През юли Турция е имала общо 16,8 милиона автомобила, като електрическите са 1,7% от автопарка. През 2015 г. е имало само 565 регистрирани електромобили, преди миналия месец да надминат 250 000. 

Хибридните автомобили също отбелязат бърз растеж. Регистрираните хибриди, които възлизаха само на 23 бройки през 2011 г., се увеличиха до 222 328 в края на 2023 г., 391 269 през 2024 г. и 556 995 до юли 2025 г. Те представляват 3,3% от общия автопарк, в сравнение с 2,4% в края на миналата година.

Първата електрическа кола на турската марка Toog е кросоувър. Снимка: фейсбук/ TOGG Belgium
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)