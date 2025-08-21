120% ръст на електрическите коли в Турция за година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на електрическите коли (EV) по турските пътища скочи със 120,6% на годишна база до 289 457 бройки в края на юли, според данни на Турския статистически институт (TurkStat).

Това увеличение отразява промяна в предпочитанията на потребителите, обусловена от разширяването на инфраструктурата за зареждане и въвеждането на местната марка Togg.

През юли Турция е имала общо 16,8 милиона автомобила, като електрическите са 1,7% от автопарка. През 2015 г. е имало само 565 регистрирани електромобили, преди миналия месец да надминат 250 000.

Хибридните автомобили също отбелязат бърз растеж. Регистрираните хибриди, които възлизаха само на 23 бройки през 2011 г., се увеличиха до 222 328 в края на 2023 г., 391 269 през 2024 г. и 556 995 до юли 2025 г. Те представляват 3,3% от общия автопарк, в сравнение с 2,4% в края на миналата година.