Китай обмисля да използва стейбълкойни, за да стимулира приемане на юана в света

Китай обмисля да разреши използването за първи път на стейбълкойни - криптовалути, обвързани със стабилен актив, обезпечени с юани, за да стимулира по-широкото приемане на валутата си в световен мащаб, съобщи Ройтерс, позовавайки се на запознати с въпроса източници. Това представлява голяма промяна в позицията на страната към използването на дигиталните активи, посочва агенцията.

Държавният съвет (органът, осъществяващ изпълнителната власт в страната) ще прегледа и евентуално ще одобри по-късно този месец пътна карта за по-широко използване на валутата в световен мащаб, включително наваксване на натиска на САЩ върху стейбълкойните, съобщиха източниците.

Очаква се планът да включва цели за използване на китайската валута на световните пазари и да очертае отговорностите на местните регулатори, заявиха те, добавяйки, че пътната карта ще включва и насоки за предотвратяване на риска, предава БТА.

Очаква се висшето ръководство на страната също да се срещне за учебна сесия още в края на този месец, фокусирайки се върху нарастване на влиянието на юана в световен мащаб и стейбълкойните, които набират глобална скорост, каза един от източниците.

На тази среща висши ръководители вероятно ще направят изказвания, за да зададат тона за стейбълкойните и да определят границите на тяхното приложение и развитие в бизнеса, каза един от източниците.

Планът на Китай за използване на стейбълкойни, ако бъде одобрен, би отбелязал голяма промяна в подхода му към дигиталните активи. Пекин забрани търговията и добива на криптовалути през 2021 г. поради опасения относно стабилността на финансовата си система.

Китай отдавна прави опити да превърне юана в световна валута, подобен на долара или еврото, което да отразява тежестта му като втората по големина икономика в света. Въпреки това, строгият капиталов контрол и годишните търговски излишъци в размер на трилиони долари са в разрез с тази цел.

Според участници на пазара тези ограничения вероятно ще бъдат основна пречка за развитието на стейбълкойни.

Стейбълкойните са вид криптовалута, предназначени да поддържат постоянна стойност. Те обикновено са обвързани с фиатна валута като щатския долар и често се използват от крипто търговците за трансфер на средства между токени.

Делът на юана като глобална платежна валута спадна до 2,88 на сто през юни - най-ниското му ниво от две години, според платформата за междубанкови и финансови комуникации СУИФТ (SWIFT). За разлика от тях американският долар владее 47,19 на сто пазарен дял..

Китай налага силен капиталов контрол за управление на входящите и изходящите потоци, a няколко схеми за връзка позволяват капиталът да бъде разположен в някои ключови офшорни пазари като Хонконг.

В САЩ президентът Доналд Тръмп подкрепи стейбълкойните едва дни след встъпването си в длъжност през януари. Администрацията му създава регулаторна рамка, която помага за легитимирането на криптовалутите, обвързани с долара.

Тяхната основна блокчейн технология позволява незабавен, безграничен и денонощен трансфер на средства на ниска цена, което дава на стейбълкойните потенциал да конкурират традиционните ежедневни парични движения и трансграничните платежни системи.

Финансовите иновации се разглеждат от Пекин като обещаващ инструмент за нарастване на влиянието на юана в световен мащаб на фона на все по-голямото влияние на криптовалутите, обвързани с американския долар, в глобалните финанси, заявиха източниците.

Очаква се подробности за плана да бъдат разкрити през следващите седмици, като китайските регулаторни органи, включително Китайската народна банка (People's Bank of China - PBOC), ще бъдат натоварени със задачи по изпълнението му, съобщиха източниците. Те отказаха да бъдат назовани, тъй като не са упълномощени да говорят с медиите.

Правителствената пресслужба на Китай (SCIO) не отговори веднага на исканията на Ройтерс за коментар, а с Китайската народна банка не бе възможно да се осъществи контакт за коментар извън работното им време.

Стейбълкойните, обезпечени с американския долар, в момента доминират на пазара, представлявайки над 99 на сто от световното им предлагане, по данни на Банката за международни разплащания (Bank for International Settlements – BIS).

В Азия, Южна Корея обеща да позволи на компаниите да въведат стейбълкойни, базирани на местната валута вон, и да развият необходимата инфраструктура. Подобни инициативи се предприемат и в Япония.

Последният тласък идва на фона на нарастващото геополитическо напрежение с Вашингтон и нарастващото използване на стейбълкойни, обезпечени с долари, от китайски износители.

Последните планове на Пекин идват, след като регулатор от Шанхай миналия месец заяви, че е провел среща с местни държавни служители, за да обмислят стратегически отговори на стейбълкойните и цифровите валути.

Отделно от това дългоочакваната наредба за стейбълкойните в Хонконг влезе в сила на 1 август и позиционира контролираната от Китай област като един от първите пазари в света, които регулират емитентите на стабилни монети, подкрепени с фиатни пари.

Търговският център на Китай - Шанхай, също така създава международен оперативен център за цифровия юан.

Според източниците Хонконг и Шанхай ще бъдат основните градове, в които ще се ускори прилагането на най-новия план на местно ниво.

Очаква се Китай да обсъди разширяването на използването на юани и евентуално стейбълкойни за трансгранична търговия и плащания с някои страни на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се проведе от 31 август до 1 септември в Тянцзин, съобщиха източниците.

Понастоящем световният пазар на стейбълкойни е малък и възлиза на около 247 млрд. долара, показват данни на специализираната платформа "КойнГеко" (CoinGecko). Според оценки на британската "Стандарт чартърд банк" (Standard Chartered Bank) обаче, до 2028 г. пазарът може да нарасне до 2 трлн. долара.