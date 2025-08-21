Тънко нарязани зеленчуци за салатата. Добре филетирана риба за вечеря. Да изчистите цяло пиле за броени минути. За повечето домакини всичко това звучи като мисия невъзможна. И дълги часове битка в кухнята.

С българските супермаркети „Фантастико“ това няма да е трудна за изпълнение задача. Търговската верига знае рецептата как да станете звезда в кухнята. А тайната се крие в ножовете. „Фантастико“ дава възможност да се превърнете в главния готвач вкъщи с продуктите от колекцията BUGATTI ERGO. В списъка влизат: универсален нож, нож за белене, нож на главния готвач, нож за филетиране и нож сантоку за всички, които искат да владеят изкуството на добре нарязаните продукти. А за истинските професионалисти – дамаски нож и сатър.

От 21 август „Фантастико“ започва лоялна кампания с избрани продукти от колекцията BUGATTI ERGO. До 5 ноември срещу всеки десет лева от сметката си след пазаруване в супермаркетите от веригата, ще получавате по една промоточка на касата, а до 12 ноември срещу определен брой промоточки, ще можете да си купите с до 70 % отстъпка избрани продукти от колекцията. Всеки от тях се отличава с ергономичен дизайн за сигурно захващане, дръжка от пакка дърво и острие от неръждаема стомана.

Някои от вас не само ще изгреят като звезда в кухнята, но ще имат и шанса да спечелят атрактивни награди. За тях касовата бележка от покупка на продукт от колекцията BUGATTI ERGO може да се окаже път към 1 от 10 седмични награди - блендер VELA, или голямата награда, която ще бъде изтеглена в последния томболен жребий - кафемашина DIVA. Единствено трябва да закупите продукт от серията от 21 август до 5 ноември и в този период да регистрирате касовата си бележка на bugattiergo.info.

Освен ножове в серията продукти с отстъпка можете да откриете грил тиган с вграден термометър, ножица за птици, магнитен държач за ножове от карбонизирана бамбукова дървесина, дъска за рязане и точило за ножове, за да може да обърнете внимание на всеки детайл в кухнята.

Докажете на всички, че можете да сте главния готвач, като събирате промоточки до 5 ноември и вземете продуктите от колекцията BUGATTI ERGO във „Фантастико“ до 12 ноември 2025 г. Станете звездата в кухнята.