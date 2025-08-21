Азиатските борси приключиха без единна посока

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Без единна посока приключиха днешната сесия азиатските борси, като инвеститорите останаха предпазливи преди срещата на централните банкери в Джаксън Хоул, предадоха ДПА и БТА.

В Токио основният индекс Nikkei 225 се понижи с 0,65 на сто до 42 610 пункта. По данни на анализатори от "Дойче банк" ръстът на доходността по дългосрочните облигации до рекордни равнища оказва натиск върху пазарите и засенчва позитивните данни за мениджърските индекси, отчели най-висока стойност от шест месеца.

В Австралия S&P/ASX 200 нарасна с 1,13 на сто до 9019 пункта, подкрепен от силните данни за активността в частния сектор.

Китайските пазари също се движеха разнопосочно – индексът CSI 300 на континенталните борси добави 0,23 на сто до 4281 пункта, докато хонконгският Hang Seng се понижи с 0,62 на сто.

В сряда вечерта индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average единствен не отчете спад в Ню Йорк, прибавяйки 16,04 пункта до ниво от 44 938,31 пункта.

S&P 500 се понижи с 0,24 процента и завърши сесията на ниво от 6395,78 пункта, докато Nasdaq спадна с 0,67 на сто и приключи деня на ниво от 21 172,86 пункта. Сряда беше четвъртият пореден ден на загуби за S&P 500 и втора негативна сесия за Nasdaq.