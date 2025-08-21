Фондовите борси в Европа изчакват срещата на централните банкери в Джаксън Хоул



Европейските фондови пазари стартираха днешната търговия без значителна промяна. След спада в средата на седмицата германският DAX се движи около 24 284 пункта (без промяна за деня) и остава в изчаквателен режим, съобщи ДПА. От началото на седмицата оборотът е значително под среднодневния обем, допълва БТА.

По думите на Томас Алтман, портфолио мениджър в "Кю Си Партнърс" (QC Partners), това показва несигурност относно бъдещата посока и опасение на инвеститорите да не се позиционират грешно. Разликата между седмичния връх и дъно е едва 224 пункта – под един процент за три дни, което говори за липса на движение и посока на пазара. Индексът Euro Stoxx 50 се понижи с 0,1 на сто до 5466 пункта.

Лондонският FTSE на практика също е без промяна за деня на ниво от 9,285.81 пункта.

В Париж CAC 40 е леко надолу с 0,1 на сто до 7961 пункта, а швейцарският бенчмарк SMI губи 0,3 на сто до 12 245 пункта. Във Виена австрийският параметър ATX губи също 0,3 на сто до 4796 пункта.

Инвеститорите очакват данните от индексите на мениджърите по доставките). Първите резултати дойдоха от Япония, където според "Ес енд Пи Глобъл Маркет Интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence) през август е отчетен ускорен растеж в частния сектор – най-силното увеличение на производството от шест месеца.

В Европа предварителните данни за август ще покажат как американските мита се отразяват на активността и цените. Анализатори на „Комерцбанк" прогнозират разочароващи данни, които да доближат индексите до останалите индикатори, сигнализиращи по-бавна икономическа активност. За еврото това би било негативен сигнал – общата валута се търгува тази сутрин на ниво от 1,1630 долара.

Вниманието на пазарите е насочено и към срещата на централните банкери в Джаксън Хоул. Утре акцентът ще бъде върху изказването на президента на Федералния резерв Джером Пауъл. Инвеститорите очакват индикации дали може да се стигне до понижение на основната лихва през септември.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп засилва критиките си към УФР и по данни от медиите обмисля да настоява за оставката на централната банкерка Лиса Кук. Публикуваният протокол от последната среща на УФР не оказа съществено влияние върху пазарите.

Еврото отстъпва леко спрямо долара с 0,2 на сто до 1,1630 долара за едно евро, а спрямо йената остава без промяна на ниво 171,68 йени. Спрямо британската лира единната европейска валута отстъпа леко с 0,1 на сто до 0,8652 лири.