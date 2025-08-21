- Г-жо Райчева, България е на прага на въвеждането на еврото. Какво място заема Visa в този процес?

- Влизането в еврозоната е ключов етап за страната и ние във Visa работим за това промяната да бъде максимално удобна за хората и бизнеса. Нашата мисия е да осигурим сигурни, бързи и лесни начини за разплащане. Работим заедно с банковия сектор и търговците, за да гарантираме плавен преход, при който всички плащания ще бъдат удобни и разбираеми за хората.

- Кои са най-големите предимства на картовите и мобилните разплащания по време на смяната на валутата?

- Дигиталните разплащания елиминират редица неудобства, които обикновено съпътстват подобен преход. Когато плащате с карта или телефон, сумата се преизчислява автоматично без нужда сами да смятате. Отпада и рискът от грешки с ресто, особено в периода, когато ще се приемат и двете валути, но връщането ще е само в евро. За търговците имаме технологични решения, които се настройват автоматично към новата валута, така че те да могат спокойно да обслужват своите клиенти.

- Как подготвяте бизнеса за този преход и какви конкретни ползи получават търговците?

- Работим в тясно сътрудничество с търговците – предоставяме обучения, информация и техническа подкрепа, за да сме сигурни, че техните системи ще функционират гладко след промяната. Освен това с програмата си „България БезБрой“ осигуряваме специални условия, които да насърчат активното приемане на картови плащания. За нас е важно бизнесът не само да се адаптира, но и да извлече максимални ползи от новата среда.

- Все още има хора, които се колебаят да използват дигитални разплащания. Как бихте ги успокоили?

- Напълно нормално е новото да поражда въпроси. Но плащанията с карта или телефон са изключително сигурни – защитени са чрез модерни технологии и протоколи за безопасност. Ако картата бъде загубена, тя може да бъде блокирана веднага, а при мобилните плащания данните се криптират. Съветът ни е: опитайте. Само едно-две плащания са достатъчни, за да усетите удобството и спокойствието, които носи този начин на разплащане.

- Можете ли да илюстрирате с пример как дигиталните плащания ще помогнат в първите дни след въвеждането на еврото?

- Представете си покупка в магазин. Ако платите в брой, ще трябва да смятате колко е сумата в евро, какво ресто трябва да получите и ще се притеснявате дали няма да се объркате. С картово плащане всичко е лесно – системата сама преобразува стойността и извършва трансакцията за секунди. Това спестява време, премахва стреса и гарантира точност.

- Какво е вашето послание към гражданите и бизнеса в този решаващ момент?

- Да гледаме на прехода към еврото като на възможност. За хората – да опитат и да се убедят в удобството на плащанията с карта или телефон. За търговците – да възприемат дигиталните разплащания като път към по-добро обслужване на клиентите си. Visa е тук, за да осигури технологии, опит и инфраструктура. Вярваме, че чрез дигитални разплащания преходът към еврото ще бъде по-лесен, по-сигурен и по-удобен за всички.