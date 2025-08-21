Fiat внася 800 работници от Непал и Мароко за завода в Крагуевац

Фабриката на Fiat в Крагуевац ще наеме 800 работници от Непал и Мароко, съобщава Televizija Kragujevac, позовавайки се на изявлението на градския съветник по икономика Радомир Ерич. Той добави, че в град Крагуевац в момента има 9000 безработни.

За дългогодишния лидер на Независимия синдикат на град Крагуевац и оръжейната фабрика "Застава" Югослав Ристич пристигането на работници от чужбина в автомобилния завод не е изненада.

"Ясно е, че работници ще дойдат от чужбина, защото хората в Крагуевац не се интересуват от заплати, които са малко по-високи от 70 000 динара (597 евро), защото не могат да преживеят с тях. И затова те се обръщат към работници от Непал и Мароко, страни, където хората са много бедни", казва Ристич,.

Той заяви, че в Непал, който има население от 27 милиона, повече от половината хора разполагат с по-малко от 1,25 долара на ден за потребление, докато Мароко, с население от 37 милиона, има БВП повече от три пъти по-малък от този на Сърбия.

Средната заплата в Сърбия е около 108 000 динара (920 евро), а в Крагуевац е с няколко хиляди динара по-ниска, твърди Ристич.

В завода на "Фиат" в Крагуевац, обясни Ристич, един работник може да спечели около 90 000 динара (768 евро), ако всички съботи са работни дни, но това означава, че трябва да работи повече от 40 часа седмично.