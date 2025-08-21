Нови американски технологии за бъдещето на ТЕЦ "Бобов дол"

Газови когенериращи мощности и ново поколение батерии бяха представени като част от възможните решения за екологичната трансформация на ТЕЦ "Бобов дол". Американски експерти предложиха технологиите като начин за ускоряване на замяната на въглищата с природен газ и за създаване на ефективни системи за съхранение на енергия.

Новите батерии са 100% рециклируеми и се отличават с конструкция, позволяваща нареждане една върху друга. Това намалява необходимата площ поне два пъти и отваря възможност за изграждане на батерийни стопанства, включително в близост до ФЕЦ Бобов дол.

Американската компания EMTEL Energy е сред лидерите в тази област. Тя предлага системи за съхранение на енергия (ELDES), които са единственото нелитиево решение, доказано в реални условия и способно да отговори на глобалните енергийни нужди.

Компанията Curtis Stout има над 75-годишен опит в електротехническата индустрия, като анализира, планира и оптимизира енергийните потребности на предприятията.

Тези решения бяха представени на среща между заместник изпълнителния директор на ТЕЦ "Бобов дол" Ивелин Димитров, Аса Хътчинсън – адвокат и губернатор на Арканзас (2015-2023 г.), и Дъглас Мичъл – вицепрезидент на Curtis Stout и собственик на EMTEL.

„Тази среща е привилегия за нас. Това са експерти, които предлагат изпреварващи технологични решения. Ние, в ТЕЦ “Бобов дол”, ще бъдем щастливи да разчитаме на техния опит и експертиза и да изградим онази визия за бъдещето на централата, която ще доведе до устойчиво развитие десетилетия напред", заяви Ивелин Димитров.