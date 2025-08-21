ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов данък лукс в Китай удря луксозните автомобилни марки

Георги Луканов

[email protected]

Range Rover SV Riviera Edition. Снимки: Land Rover

Западните автомобилни производители изпитват все по-големи затруднения в Китай. С понижаването на прага на луксозния данък за закупуване на скъпи нови коли през юли, европейските производители на премиум автомобили, изпитват по-нататъшен спад в битката за пазарен дял.

Допълнителният данък върху лукса от десет процента вече се налага върху автомобили на цена над 900 000 юана (приблизително 115 000 евро). Преди това лимитът беше 1,3 милиона юана (приблизително 166 000 евро). Това засяга множество модели на Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Jaguar Land Rover.

Регламентът влезе в сила на 20 юли и може да се тълкува като ответна мярка за вносните тарифи, наложени от Европейския съюз върху китайските електрически превозни средства, тъй като засяга главно западните производители.

Range Rover SV Riviera Edition. Снимки: Land Rover
