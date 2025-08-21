Инж. Здравец Ефтимов: Решението за бъдещето на миньорите ще дойде от експертите в сектора

Производството на енергия е белег за развитието на икономиката на която и да е страна, казва изпълнителният директор на "Мин индъстри" в Перник

- Виждате ли бъдеще и перспектива за миньорите предвид Зелената сделка и свързания с нея отказ от въглища, г-н Евтимов?

- С риск да припомня приказката за неволята ще кажа, че решението за хората в сектора ще дойде от експертите в сектора. Аз съм здраво стъпил на земята и вярвам, че въглищата имат колкото минало, толкова и бъдеще.

- На какво се дължи тази вяра? Много хора ви гледат скептично, а други биха искали да сте прав?

- Не изключвам възможността да се открие нова технология, която да разкрие различна перспектива пред нас. Наскоро се проведе конференция за редкоземните метали в София, на която имах покана да присъствам. Беше изключително интересна и полезна. На тази конференция, която беше със силно международно участие, ми стана много приятно, че в някаква степен в България вече се работи по този въпрос.

По отношение на нашата страна се анонсира пилотен проект, по който работят екипът на Нийл Буш и този на Христо Ковачки. Не очаквам да се случи с магическа пръчка. Самият Нийл Буш каза, че предстоят много геоложки проучвания и много работа, преди да започне такъв добив, но ние не се плашим от работа.

- Там се анонсира още един проект - китайска компания е разработила процес за улавяне на въглерод и премахване на сяра, използвайки амоняк, като вторичният продукт е амонячен бикарбонат, тор. Това може ли да удължи живота на въглищните централи?

- Вярвам в технологиите и смятам, че откриването и внедряването на нови такива рано или късно ще върне фокуса върху въглищата, защото те са истински ценен ресурс. Енергията или по-скоро производството на енергия ще бъде още по-важен белег за икономиката на която и да е страна. В крайна сметка целите на Зелената сделка са по-чиста околна среда и просперитет за хората. Без развита, конкурентоспособна икономика няма как да говорим за просперитет на обществото.

- Каква е другата перспектива пред миньорите в Перник?

- Още десетина година ще продължим да изпълняваме основната си работа. От топлофикация “Перник” няколко пъти през последните години казаха по различни поводи, че миньорите ще бъдат ценни във връзка с нови проекти, които планират, свързани с модернизация и рекултивация. Вярвам, че няма да стигнем дотам да търсим преквалификация в текстилната индустрия например. Всеки камък си тежи на мястото.

- Това ли е предизвикателството на настоящето – алтернативите?

- Не мисля, че хората в екипа ми имат време за съмнения. Те виждат, че работим усилено, и усещат, че краят не е близо. Мисля, че изградихме взаимно доверие, което е огромна отговорност, защото миньорите разчитат, че решение ще има.

- Какво пожелавате за миньорския празник на вашите колеги, на вашия екип?

- Нека бъдат здрави. Пожелавам си да виждам повече смирение и разум, когато се говори или се решава съдбата на миньорите. Те са трудолюбиви хора с много висок експертен потенциал и заслужават уважение. Перник е свързан кармично с тази професия. Тук мините са част от житието на всяко семейство няколко поколения назад. Докато гледаме с надежда напред към бъдещето с чиста икономика и чисти производства, нека поглеждаме и с уважение към миналото и настоящето.

“Топлофикация Перник” е получила зелена светлина от институциите за строителство на втора когенераторна инсталация.