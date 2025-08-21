Първи информационен ден на пощите за еврото беше в село Бели Извор

Първият информационен ден от кампанията на „Български пощи" за обмяната на левове в евро в пощенските станции се проведе днес в с. Бели извор, Врачанско. Домакин беше кметът на селото Кирил Илиев.

В разговора с жителите на Бели извор се включи и зам.-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков.

Ръководителят на Областна пощенска станция Малинка Михайлова разясни какъв е периодът, в който безплатно ще се обменят левове в евро в пощенските станции, какви документи трябва да се предоставят на пощенската служителка, как ще бъде гарантирана сигурността. Жителите на селото научиха как протича обучението на служителите в дружеството, как софтуер ще изчислява сумите по обмяната, а клиентите ще получават касов бон. Научиха и как ще се използват пощенските марки след 1 януари 2025 г. и др.

В процеса на обмяната пощенските служители ще оказват пълно съдействие на клиентите, така че процесът по обмяна да става бързо и лесно. Хората не трябва се притесняват за истинността на евро банкнотите и монетите, тъй като „Български пощи" се снабдяват с тях от Българската народна банка, подчерта Малинка Михайлова в отговор на въпроси на присъстващите.

Кметът Кирил Илиев призова жителите на с. Бели извор да обменят левове в евро само в пощенската станция и да не се поддават на съблазнителни предложения на измамници за по-добър курс.

Хората не трябва да имат притеснения, работим с кметовете и с МВР, за да се осъществи плавно процесът на обмяна на левове в евро в пощенските станции. Изработени са и планове в „Български пощи", за да няма недостиг на средства, бе категоричен зам.-министър Димитър Недялков.