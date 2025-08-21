"Български пощи": доставката на пратки за САЩ - със значително забавяне. Причината е в новите митнически процедури

Някои пощенски оператори в ЕС дори спряха временно изпращането им

Значително забавяне в доставката на пратки за САЩ прогнозират "Български пощи". Това е във връзка с новите изисквания от страна на aдминистрацията на САЩ и новате методология за събиране и превеждане на мита, се казва в съобщението на българския пощенски оператор.

Пощите ни не преустановяват приемането на пратки за САЩ, както направиха австрийските пощи (чети по-долу) и операторите на Швеция и Норвегия, но предупреждават за забавяне.

Възможно е връщане на пратки от пощенския оператор в САЩ и необходимост от повторното им изпращане. Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в САЩ, уточняват от българската компания.

Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ. То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес на разработка. В резултат на това се очакват временни прекъсвания на редовните потоци от международна поща, съобщават от "Български пощи".

По рано днес австрийската поща съобщи, че преустановява доставките на пратки до САЩ (включително Пуерто Рико) от 26 август. Последният ден за подаване на пратки е понеделник, 25 август. Като причина компанията посочва промените в митническите разпоредби в Съединените щати. Мярката е временна, съобщават електронни медии, цитирани от БТА.

Изключение правят документите и подаръците от частни лица на стойност под 100 долара, които са обозначени като подаръци. Друго изключение са пратките с услугата "Post Express International", тъй като според пощата тези пратки подлежат на друг вид обработка.

"Правилото, че стоки на стойност под 800 долара могат да се внасят в САЩ без мита и данъци, беше отменено. Същевременно бяха променени процесите на митническо оформяне на пощенските пратки и към момента все още няма достатъчно информация за необходимите митнически процедури в бъдеще", се казва в съобщението за медиите.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви миналия месец , че от 29 август отменя изключението, известно като "de minimis" за международни пратки на стойност под 800 долара, което позволява и вносът да става с минимални бюрократични процедури. По-рано се предвиждаше изключението да остане в сила до 1 юли 2027 г. като част от данъчен законопроект. От май т.г. освобождаването от мита по тази клауза е забранено за внос на стоки с произход от Китай, но много вносители планираха да продължат да използват този търговски инструмент за пратки от други държави през следващите години, каза главният изпълнителен директор на "Ел Ви Кей Лоджистик" (LVK Logistics" Маги Барнет, цитирана от специализираното издание "СъплайЧейнДайв". Макар че правилото de minimis често се свързва с големи платформи за директни продажби към потребители като "Шейн" (Shein) и "Тему" (Temu), редица други компании също разчитат на него за по-рентабилен трансграничен превоз на колетни пратки.

Това затягане от страна на американското правителство поставя всички пощенски компании по света пред големи предизвикателства при изпращането на стоки в САЩ. Генералният директор на австрийските пощи Валтер Облин заяви наскоро, че ежегодно в САЩ се изпращат шестцифрено количество пощенски пратки. Няколко европейски пощенски компании вече съобщиха вчера, че временно спират изпращането.