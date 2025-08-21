За първи път у нас магистрала от граница до граница – от септември (Обзор)

Откриват последната отсечка на "Европа", която свързва София със Сърбия, но със завършването ѝ от Капитан Андреево до Калотина ще се пътува само по аутобан

До броени седмици - в средата на септември, последната отсечка на магистрала “Европа”, която свързва София със сръбската граница, ще бъде пусната в движение. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов по време на инспекция на 16-километровия участък в четвъртък.

По тази отсечка, която е от Сливница до софийския околовръстен път при Божурище, в момента се извършват довършителни работи.

“Европа” на практика се влива в северната скоростна тангента, от която има пряк достъп до магистрала “Тракия”, а от Плодовитово до Капитан Андреево от години се използва магистрала “Марица”. По този начин за първи път в историята си България ще има цялостен магистрален път от граница до граница.

В момента това трасе

поема средно по около 20-25 хил. превозни средства дневно,

които в най-натоварените дни през лятото стигат до 30 хиляди. Тези леки коли и камиони съставляват и основната част от трафика по магистрала “Тракия” между София и Плодовитово, който напоследък стига през лятото до 48 хиляди коли дневно особено през ваканциите.

“В момента показваме, че когато има необходимата политическа воля, резултатите са налице”, каза още министър Иванов. И напомни, че през тази година предстои пускането в експлоатация и на участъка между Боаза и Дерманци на магистрала “Хемус”, което също ще стане през септември или октомври.

“Това е темпо, каквото само ние от ГЕРБ можем да наложим. Благодаря на колегите от БСП и лично на регионалния министър. За седем месеца

той е издал 74 разрешения за строеж,

15 от които са за пътища. В България отново се строи и гражданите ще получат дългоочаквана инфраструктура”, написа във фейсбук профила си председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков, който също участва в инспекцията, както и шефът на АПИ Йордан Вълчев и народни представители от Софийско.

Магистрала “Европа”

се довършва с около две години закъснение,

които се получиха главно в периода 2021-2023 г. Тогава се оказа, че част от проектите не са съобразени с почвите и се наложи да се препроектира. Оскъпяването на “Европа” пък бе решено, като парите за последната отсечка на “Струма” по оперативна програма “Транспорт” бяха пренасочени за магистралата до сръбската граница с разрешението на Европейската комисия - 280 млн. лв. В онзи момент те не можеха да бъдат използвани, защото строителството на аутобана през Кресненското дефиле бе блокирано от екологични организации в съда.

Това е приблизителната стойност на довършващата се в момента отсечка от “Европа”, която по план трябваше да струва 266 млн. лв.