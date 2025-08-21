Банката за развитие влиза в бъдещия борд, който спешно ще решава проблема с безводието

До седмици правителството да учреди Национален борд по водите, който да координира министерства и други институции за спешно справяне с водната криза. Това е едно от седемте решения, които гласуваха депутатите от комисията по околната среда и водите, свикана извънредно. Проектът за решение е внесен от депутати от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, както и от ДПС “Ново начало”, чийто лидер Делян Пеевски даде преди два дни идеята за учредяването на борда.

По време на дебатите стана ясно, че вода в язовирите има,

проблемът по-скоро е, че 55% от питейното водоснабдяване в България се осигурява от помпи, както и от водопроводните мрежи. Например в квартал “Дружба” в Плевен загубите от тези мрежи са 80%.

Вносителите възлагат на борда да координира действията на министерства и ведомства. В него влизат както МРРБ, МОСВ, министерствата на земеделието и на енергетиката, така и Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие.

Очаква се до два месеца тези действия да дадат конкретен резултат, защото веднага ще бъде възложено почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи. Особено важно е и сондирането за нови водоизточници.

Влизането в този борд и на ББР бе обяснено с факта, че за спешните мерки освен на бюджетни източници

ще се разчита и на допълнително финансиране от държавната банка.

Искра Михайлова от “ДПС - Ново начало”, която е сред вносителите, коментира, че с ангажирането на банката се отговаря на тревогата на екоминистър Манол Генов, че липсва финансиране. “Отваряме възможност за преговори и споразумения за още един инструмент освен тези в бюджета, който не е използван - Българската банка за развитие, която има определени ограничения, но и големи възможности”, заяви Михайлова.

Богдан Богданов от ПП-ДБ контрира, че бордът нищо няма да направи, и припомни, че има висш консултативен съвет по водите, а миналата година той е предлагал мерки и е правил презентации. “Какво е изпълнил година по-късно за безводието в Плевен?”, попита риторично той.

По-късно Николай Нанков от ГЕРБ - СДС заяви, че ПП-ДБ са проспали 4 години, а Йордан Цонев от “ДПС-Ново начало” директно им каза, че техните приоритети са били други.

От дебатите стана ясно, че на воден режим са 286 000 души, но това не било точно число, защото всекидневно се чува за спиране на вода и заради лошо качество - замърсяване с манган, арсен и какво ли още не, коментира Михайлова.

Според Кирил Добрев от БСП не толкова много населени места страдали от безводие. И обърна внимание, че с вода на цена от 4 лв. някои си поливат райграса, а други - доматите, и то без да я плащат, тъй като я ползват с байпаси и незаконно.

“За да се решат дългосрочно проблемите, някъде трябва да се построи язовир, някъде да се подмени водопровод, но за това трябват години и пари. Трябва да свикнем с мисълта, че токът и водата са скъпо нещо”, каза Добрев.

Присъстващите на заседанието министри съобщиха какви мерки са предприели. Експерти от МРРБ и представители на ВиК холдинга вече са в Плевен, за да се включат в кризисния щаб, както нареди премиерът Росен Желязков. Като спешна мярка ще се обследва ВиК мрежата в общината за идентифициране на невралгичните точки, за да започне незабавната ѝ рехабилитация, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Иванов. Той изброи и останалите мерки, които вече е предприел - ВиК операторите в страната да почистят водоизточниците и да проверят къде нерагламентирано се ползва вода. Министърът е

призовал общините да пестят водния ресурс

и той да се използва приоритетно за питейни нужди. “По отношение на планирането сме свършили немалко работа”, подчерта Иванов и обясни, че за обновяване на ВиК мрежата са осигурени различни източници на финансиране, сред които държавният бюджет и Оперативна програма “Околна среда”.

Според него основните причини за проблемите с безводието из страната са пресъхнали или с намален дебит подземни водоизточници, от които се черпи вода за малките населени места, но и за Плевен. Също така и по-малкото количество валежи, нараснала консумация на вода, силно компрометираната ВиК мрежа особено в по-малките населени места, както и нерегламентираното ѝ ползване.

Министърът на околната среда Манол Генов потвърди, че с язовирите проблем няма. Тези, предназначени за питейно-битови нужди, са запълнени средно 65,48%, т.е. повече от миналата година, но това все пак не е повод за успокояване, подчерта той. Според него изграждането на язовир “Черни Осъм” ще отнеме много време и пари.